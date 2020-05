Barcelona chce napastnika i oferuje za niego 70 mln euro oraz dwóch piłkarzy

FC Barcelona cały czas pracuje nad wzmocnieniem swojego zespołu w kontekście następnego sezonu. Pandemia koronawirusa nie ułatwia negocjacji z potencjalnymi nowymi graczami. Priorytetem dla klubu jest Lautaro Martínez (22 lata), który mógłby zastąpić Luisa Suareza, powoli zbliżającego się do sportowej emerytury.

Komplikacje FC Barcelony z pozyskaniem Lautaro Martineza

W lipcu 2020 roku uaktywni się klauzula wykupu Martineza za 111 mln euro. Inter chciałby przedłużyć kontakt ze swoim napastnikiem, który nie jest jednak tym zainteresowany. Hiszpańskie media twierdzą, że 22-letni piłkarz chce grać na Camp Nou. Co więcej, warunki indywidualnego kontraktu dotyczącego jego przejścia do FC Barcelony zostały już uzgodnione. Kwestią do rozwiązania pozostaje kwota, za jaką Lautaro Martinez trafi do mistrza Hiszpanii. Najnowsze doniesienia mówią, że sprawa jest jednak bardziej skomplikowana.

Cały plan Barcelony dotyczący jego sprowadzenia może legnąć w gruzach. 70 mln euro plus dwóch zawodników zaoferował kataloński klub władzom Interu za transfer argentyńskiego napastnika. Włoski klub nie jest tym usatysfakcjonowany i żąda znacznie większej kwoty, wynoszącej równo 111 mln euro. Portal itasportpress.it twierdzi, że Barca oprócz gotówki może oddać również Nelsona Semedo albo Emersona, przebywającego obecnie na wypożyczeniu w Betisie. Inter z kolei chciałby jeszcze Arturo Vidala.

22-letni Lautaro Martinez występuje w Interze od roku. Mediolański klub zapłacił za niego argentyńskiemu Racingowi 25 milionów euro. W debiutanckim sezonie pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał. Nie był pierwszoplanową postacią, ale liczby miał przyzwoite. W 35 meczach (rzadko grał od początku do końca, na murawie przebywał łącznie przez 1761 minut) strzelił dziewięć goli i zanotował asystę. W bieżącym sezonie zdobył 11 bramek w Serie A i pięć w Lidze Mistrzów.

