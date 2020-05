Nici z transferu Arkadiusza Milika? Rozmowy ostatniej szansy Polaka

Arkadiusz Milik w ciągu ostatnich tygodni nie doszedł do porozumienia z władzami Napoli. Piłkarz nie podpisał nowego kontraktu, a to może sprawić, że odejdzie z klubu w najbliższym oknie transferowym. Zainteresowane piłkarzem są m. in. Atletico Madryt czy Juventus Turyn. Sytuacja 26-letniego Polaka może się jednak zmienić, klub przeprowadza ostateczną rozmowę z napastnikiem - informuje tuttomercatoweb.com.

Arkadiusz Milik zostanie w Napoli czy odejdzie do innego klubu?

Włoskie media informują, że władze klubu chciałyby wiedzieć na jakim etapie stoi możliwy transfer Arkadiusza Milika. W ciągu najbliższych dni mają się odbyć rozmowy między piłkarzem, jego agentem oraz prezydentem SSC Napoli - Aurelio De Laurentiisem.

Prezydent chciałby wiedzieć, czy 26-letni napastnik jest zdecydowany na zmianę klubu. Jeżeli tak będzie, Arkadiusz Milik trafi na listę transferową klubu i jego sprzedaż będzie jedynie kwestią czasu. Jeśli Milik nie jest zdecydowany, wtedy obie stroną postarają się przedłużyć umowę.

Obecny kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2021 roku. Dlatego jest to ostatnia szansa dla Napoli do zarobienia na piłkarzu. Arkadiusz Milik do klubu dołączył w 2016 roku. W Serie A rozegrał 83 spotkania, w których strzelił 36 goli oraz zaliczył dwie asysty.