Arkadiusz Milik wciąż nie doszedł do porozumienia z Napoli w sprawie nowego kontraktu. Sytuację tę chcą wykorzystać dwa kluby z Premier League.

Kontrakt Arkadiusza Milika z Napoli wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, ale od kilku miesięcy obie strony nie mogą dojść do porozumienia ws. przedłużenia umowy. Polak zarabia około 2,5 mln euro rocznie. Nowy kontrakt zakłada dużą podwyżkę dla napastnika, nawet do 4,5 mln euro, jednak Milikowi bardziej niż na wyższych zarobkach zależy na umieszczeniu w umowie klauzuli wykupu. To właśnie ten element negocjacji jest od wielu miesięcy kością niezgody.

Milik przeniesie się latem do Anglii?

Angielskie media donoszą, że Polak w nowym sezonie może grać na Wyspach. Wg portalu mirror.co.uk mocno zabiegają o niego dwa londyńskie zespoły, Arsenal i Tottenham. Trener Kogutów, Jose Mourinho, bardzo potrzebuje nowego napastnika. Problemy Tottenhamu zaczęły się 1 stycznia, gdy poważnej kontuzji mięśnia uda doznał Harry Kane. Pod jego nieobecność najważniejszym piłkarzem stał się Heung-min Son. Koreańczyk również odniósł uraz, więc obecna ofensywa Tottenhamu jest obecnie w kompletnej rozsypce.

Z kolei Arsenal obawia, że latem opuścić klub najlepszy strzelec, Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2021 roku.

Milik wcześniej był już łączony z z Atletico Madryt, Valencią i Borussią Dortmund. W biężącym sezonie Milik w 22 meczach strzelił 12 goli we wszystkich rozgrywkach dla Napoli. Włosi chcą za niego 45 mln euro. W sumie Polak w ekipie spod Wezuwiusza zapisał na swoje konto 46 goli w 109 występach.

