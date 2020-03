Oficjalnie: Wszystkie rozgrywki sportowe we W這szech zawieszone do 3 kwietnia!

W這ski Zwi您ek Olimpijski (CONI) poinformowa o decyzji w sprawie rozgrywania najwa積iejszych wydarze sportowych w kraju. Wi瘯szo嗆 z nich - m.in. Serie A i inne ligi gier zespo這wych - zostan zawieszone do 3 kwietnia. Nie dotyczy to wydarze mi璠zynarodowych, jak cho熲y mecze Ligi Mistrz闚. Decyzj dekretem musi potwierdzi rz康, co wydaje si formalno軼i.

Fot. Marco Alpozzi / AP

