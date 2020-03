Coraz częściej spekuluje się, że niezależnie od wyników trener Maurizio Sarri może pożegnać się latem z Juventusem. Jak donosi "Daily Mail", jego następcą może zostać Zinedine Zidane, któremu Juve ma oferować trzyletnią umowę, na mocy której będzie zgarniał siedem milionów funtów rocznie. Francuz skomentował plotki.

- Teraz jestem trenerem Realu Madryt, ale to się może zmienić. Nikt się ze mną nie kontaktował i chcę podkreślić, że praca z moimi zawodnikami sprawia mi radość każdego dnia - powiedział Zidane podczas konferencji prasowej po porażce 1:2 z Realem Betis.

"Zizou" w latach 1996-2001 rozegrał dla Starej Damy 212 meczów, w których zdobył 31 bramek i zaliczył 35 asyst. Latem 2001 roku trafił do Realu Madryt za ok. 70 milionów euro. Obecnie Zidane jest trenerem Królewskich, do których wrócił po roku przerwy. Wcześniej wygrał trzy razy Ligę Mistrzów. 47-latek ma także na koncie mistrzostwo Hiszpanii z sezonu 16/17.