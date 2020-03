W niedzielę wieczorem Juventus pokonał Inter Mediolan 2:0 po golach Aarona Ramseya oraz Paulo Dybali i znowu został liderem Serie A. Mecz odbył się bez udziału publiczności. Włoskie stadiony są zamknięte dla kibiców z powodu epidemii koronawirusa, która paraliżuje cały kraj, a szczególnie północną część.

Przed meczem w żartobliwy sposób na sytuację zareagował Cristiano Ronaldo, który opuszczając autokar klubowy, udał się do strefy, gdzie zwykle czekają kibice, i udawał, że wita się z fanami, choć wcale ich tam nie było.

We Włoszech w ciągu doby odnotowano prawie 1500 zakażeń koronawirusem. W sumie dotychczas w kraju tym patogen stwierdzono u niemal 7400 osób. - Wyzdrowiały dziś 33 osoby. Liczba wyleczeń wzrosła do 622. Zmarły 133 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 366 - powiedział w niedzielę Angelo Borelli, szef ochrony cywilnej .