Kontrakt Arkadiusza Milika z Napoli wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, ale od kilku miesięcy obie strony nie mogą dojść do porozumienia ws. przedłużenia umowy. Polak zarabia około 2,5 mln euro rocznie. Nowy kontrakt zakłada dużą podwyżkę dla napastnika, nawet do 4,5 mln euro, jednak Milikowi bardziej niż na wyższych zarobkach zależy na umieszczeniu w umowie klauzuli wykupu. To właśnie ten element negocjacji jest od wielu miesięcy kością niezgody.

Możliwe więc, że latem Napoli sprzeda Polaka (plotkuje się o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan). Kto mógłby zastąpić autora 12 goli w tym sezonie?

"AS" twierdzi, że Włosi rozważają transfer Luki Jovicia, którego agentem jest Fali Ramadani, który reprezentuje też takich zawodników jak m.in: Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimović, Diego Demme i Kévin Malcuit. Chorwacki napastnik trafił do Realu Madryt zaledwie kilka miesięcy temu z Eintrachtu Frankfurt jednak do teraz nie może się przebudzić. 22-latek strzelił zaledwie dwa gole w lidze hiszpańskiej. Portal transfermarkt.de wycenia Jovicia na 40 mln euro.

W dodatku mówi się, że w najbliższych dniach kontrakt z Napoli przedłuży konkurent Milika - Dries Mertens.