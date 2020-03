Bartosz Bereszyński odpowiedział na antenie Eleven Sports na pytania dotyczące zamieszania, które powstało we Włoszech z powodu koronawirusa. - Większe zamieszanie we Włoszech jest już od 3 tygodni. Dziś sytuacja była już kuriozalna, bo my wiedzieliśmy, że gramy na pewno. Piętnaście minut przed tym, gdy trener miał ogłosić nasz skład, okazało się, że piłkarze stoją w tunelu zamiast wychodzić na boisko. Okazało się, że mecz jest przesunięty o pół godziny. My byliśmy pewni, że wszystko zostanie już odwołane. Mieliśmy jednak to szczęście, że nasze spotkanie było nieco później i mogliśmy skoncentrować się na nowo - powiedział piłkarz Sampdorii, która w niedzielę pokonała 2:1 Veronę.

- Mieliśmy bardzo podobne sytuacje do dzisiejszej, przed meczem z Interem. Niektórzy zasypiali, gdy byliśmy pewni, że normalnie zagramy mecz z Interem. Koło północy dostaliśmy informację, że wszystkie mecze są odwołane. Niektórzy zeszli rano na śniadanie i dowiedzieli się, że nie gramy i za 15 minut wyjeżdżamy z hotelu - dodał, opisując zamieszanie, które powstało po niedzielnej decyzji włoskiego rządu, który chciał odwołać wszystkie spotkania Serie A i zawieszenia rozgrywek.

Bartosz Bereszyński: We wtorek ma się odbyć spotkanie decyzyjne

Z powodu odwołanych spotkań w poprzednich kolejkach, a także meczach Pucharu Włoch, powstało ogromne opóźnienie w rozgrywkach. Biorąc pod uwagę, że sezon musi zakończyć się wcześniej niż zwykle ze względu na Euro 2020, może brakować czasu, aby nadrobić przełożone spotkania. - Spotkanie z Interem będziemy musieli zagrać gdzieś w końcówce sezonu. My będziemy grać w środku tygodnia, gdy inni będą normalnie grać co tydzień. Na razie staramy się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu i cieszyć się grą. Wiem, że we wtorek ma odbyć się spotkanie decyzyjne, po którym powinno być jasne, co dalej. Za tydzień mamy zagrać z Romą i liczymy, że wszystko będzie jasne znacznie wcześniej, niż ostatniej nocy przed meczem - dodał Bereszyński.

Reprezentant Polski nie boi się koronawirusa. "To kuriozalne, że nie możemy sobie podać ręki"

Bereszyński nie czuje jednak ryzyka związanego z wyjściem na boisko. - Na razie dostosowujemy się do tego, co decydują ludzie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Pojawiają się głosy, że nie powinniśmy wychodzić na boisko, bo to jest ryzykowne. To kuriozalne, że nie możemy podać sobie ręki przed meczem, gdy potem mamy kontakt w polu karnym. To się wyklucza. Nasz trener stara się nam wybijać z głowy takie myśli. Dziś mówił, że musimy zagrać tak, jakby to był ostatni mecz w tym sezonie. I tak będziemy podchodzić do każdego kolejnego spotkania w tym sezonie. Gdyby coś konkretnego miało nam zagrażać, są osoby, które będą podejmować odpowiedzialne decyzje, a my będziemy musieli się do tego dostosować - zakończył piłkarz Sampdorii.