Simone Inzaghi, były napastnik Lazio, zaczął pracę trenerską w rzymskim klubie pod koniec sezonu 15/16, jako tymczasowy szkoleniowiec. W lipcu 2016 roku zastąpił go Marcelo Bielsa, ale obecny trener Leeds United, zaledwie po kilku dniach w Rzymie rozwiązał kontrakt. Do pracy przywrócono Inzaghiego, który pracuje do teraz. I wszystko wskazuje, że będzie to najlepszy sezon Lazio od lat, a może i w historii? Lazio tylko dwukrotnie wygrało scudetto (1974 i 2000). Teraz ma wielką szansę, aby powtórzyć sukces sprzed 20 lat. W walce o tytuł liczą się trzy zespoły. Więcej o fenomenie Lazio przeczytacie w tekście Łukasza Godlewskiego.

PSG i Barcelona zawodzą

Juventus, po 25 meczach, ma 60 punktów, czyli o sześć więcej niż Inter, który rozegrał spotkanie mniej. Liderem jest Lazio (62 pkt), jednak rzymianie mają na koncie 26 meczów. "Corriere dello Sport" twierdzi, że Inzaghim zainteresowane są dwa kluby: Barcelona oraz Paris Saint Germain. Niedawno trenerem Barcy został Quique Setién, ale nie widać poprawy w grze Barcelony. Z kolei szkoleniowcem PSG jest Thomas Tuchel, jednak w przypadku słabego występu paryżan w Lidze Mistrzów Niemiec może pożegnać się z pracą.

Claudio Lotito, prezes Lazio, zamierza zaproponować Inzaghiemu nowy kontrakt. Obecnie Włoch zarabia 1,5 miliona euro rocznie. Dla porównania: Antonio Conte z Interu Mediolan zgarnia aż 11 mln. Simone to brat Filippo Inzaghiego, mistrza świata z 2006 roku.