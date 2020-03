maxthebrindle 2 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Dobrze. A teraz powiedzcie mi, dlaczego zostałem uraczony tą informacją? Dlaczego koleś był tak istotny? Bo bawił się w piłkę kopaną? Bo został ukarany za kretyńskie, niezgodne z prawem zachowania? Nie on pierwszy, nie on jedyny. Tylko po co o tym pisać?