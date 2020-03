Po 25 meczach Serie A Juventus ma 60 punktów, czyli o sześć więcej niż Inter, który rozegrał spotkanie mniej. Liderem jest Lazio (62 pkt), jednak rzymianie mają na koncie już 26 meczów. Choć Juventus wciąż może zgarnąć potrójną koronę (występuje też w Lidze Mistrzów i w Coppa Italia), to gra poniżej oczekiwaniom. Nie dość, że zdarzają mu się wpadki, jak niedawne przegrane z Hellasem (1:2) czy Lyonem (0:1) w LM, to nie gra ładnej piłki. A przecież po to latem przyszedł Maurizio Sarri. - Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale piłkarze nie rozumieją moich poleceń - żali się trener. Więcej o kryzysie Juve przeczytacie TU.

Juventus chce Zinedine'a Zidane'a?

Coraz częściej spekuluje się, że niezależnie od wyników Sarri może pożegnać się latem z Juventusem. Jak donosi "Daily Mail", jego następcą może zostać Zinedine Zidane, któremu Juve ma oferować trzyletnią umowę, na mocy której będzie zgarniał siedem milionów funtów rocznie.

Dla Francuza byłby to powrót do Turynu. Zizou w latach 1996-2001 rozegrał dla Starej Damy 212 meczów, w których zdobył 31 bramek i zaliczył 35 asyst. Latem 2001 roku trafił do Realu Madryt za ok. 70 milionów euro. Obecnie Zidane jest trenerem Królewskich, do których wrócił po roku przerwy.