Zeszły sezon Serie A Milan skończył na piątym miejscu. W powrocie na szczyt miał mu pomoc Zvonimir Boban, który w lipcu został doradcą zarządu do spraw sportowych. Wraz z Paolo Maldinim, legendarnym obrońcą Milanu, mieli odpowiadać za politykę transferową klubu. Ale już w marcu Boban został zwolniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Bayernu i Hoffenheim zrobili kabaret. Zabrali kibicom 15 minut

Kolejne zmiany w Milanie

Według "Bilda" nowym dyrektorem sportowym a zarazem szkoleniowcem zostanie Ralf Rangnick, twórca potęgi RB Lipsk. O Niemcu plotkuje się od dawna, a Chorwat zdążył już skrytykować zarząd za wybór Niemca. Boban stwierdził, że to oznaka braku szacunku do Stefano Pioliego, aktualnego szkoleniowca Milanu, który poprawił wyniki drużyny. I to właśnie wypowiedź z "La Gazzetta dello Sport" miała definitywnie przekreślić szansę Chorwata na pozostanie w Milanie.

Boban był piłkarzem Milanu w latach 1992-2001. W tym czasie zagrał w 251 meczach, strzelił 30 goli i wywalczył 9 trofeów. Być może los Bobana podzieli także Maldini.