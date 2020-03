Czesław Michniewicz, trener reprezentacji Polsku U-21, w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że jest pod wielkim wrażeniem postępów, jakie zrobił w ostatnim czasie Patryk Dziczek. Pomocnik w 2019 roku został kupiony za dwa mln euro przez Lazio, a następnie oddany na wypożyczenie do drugoligowej Salernitany.

Selekcjoner młodzieżówki porównał Dziczka do włoskiej legendy

- Początek po wypożyczeniu z Lazio miał trudny. Wszystkiego musiał się uczyć, ale teraz układa mu się znakomicie. Ma pewne miejsce, zespół jest w czołówce Serie B. W klubie mówią, że to nowy Andrea Pirlo powiedział Michniewicz o reprezentancie Polski U-21, na łamach "Super Expressu".

I dodaje: - Doceniają chłopaka za to co robi, jak w szybkim tempie się rozwija. Bo Dziczek zrobił niesamowity progres. Taktycznie poszedł mocno do przodu. To efekty pracy z trenerem Giampiero Venturą przy którym cały czas zyskuje. Patryk idealnie trafił. W Salernitanie może liczyć na regularne występy. Niewykluczone, że klub wywalczy awans do Serie A.

Patryk Dziczek w zespole z Serie B dotychczas wystąpił w 13 spotkaniach i miał w nich dwie asysty. Jest również reprezentantem Polski U-21.

