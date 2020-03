Koronawirus rozprzestrzenia się po świecie. W Europie najwięcej przypadków zakażeń jest we Włoszech. Paraliżuje to życie społeczne i kulturalne Włochów. Ma także wpływ na wydarzenia sportowe. Przekładane były m.in. mecze piłkarskiej Serie A i i spotkania siatkarskie.

Włoski rząd zdecydował

Włoski rząd postanowił uporządkować sytuację - wszystkie wydarzenia sportowe od 4 marca do 4 kwietnia mogą być rozgrywane jedynie bez udziału publiczności. Dekret ten dotyczy wszystkich obszarów we Włoszech - nie tylko tych, gdzie zanotowano już przypadki zakażeń. Wcześniej co najmniej do 15 marca zamknięto wszystkie szkoły i uniwersytety w kraju.

Dodatkowo poinformowano, że wydarzenia sportowe zaplanowane w tzw. czerwonych strefach (miejscowości-ogniska koronawirusa na północy Włoch) zostały zawieszone. Przeprowadzane mają być także szczegółowe kontrole sportowców w celu przebadania na obecność koronawirusa.

W najbliższy weekend mają odbyć się w Serie A zaległe mecze ligowe, które z powodu epidemii przekładane były w ostatnich tygodniach. Na poniedziałek 9 marca zaplanowano wielki hit Juventus - Inter.