Kontrakt Gonzalo Higuaina wygasa w czerwcu 2021 roku, ale prawdopodobnie latem Argentyńczyk odejdzie z Juventusu. Stara Dama, zdaniem "Tuttosport", podejmie decyzję w kwietniu. 32-latek miał udany początek sezonu. Na swoim koncie ma osiem bramek i osiem asyst. Problem w tym, że ostatniego ligowego gola strzelił na początku stycznia.

Gdzie mógłby trafić Higuain? "Marca" twierdzi, że jego transfer rozważa Athletic Bilbao. Baskijski klub trzyma się zasady wpuszczania do szatni tylko piłkarzy jednej narodowości. Populacja Basków to nie całe trzy miliony osób, ale Argentyńczyk mógłby przejść selekcję ze względu na swoje korzenie. Higuain urodził się w mieście Brest i posiada francuski paszport, a jego , pradziadek był rodowitym Baskiem, który wyemigrował do Ameryki Południowej.

Higuain ma swoim piłkarskim CV grę dla Napoli, Realu Madryt i River Plate.