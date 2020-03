Dwa gole i pięć asyst - oto bilans Piotra Zielińskiego we wszystkich rozgrywkach. Chociaż te liczby nie rzucają na kolana, to jego wpływ na grę Napoli jest znaczący. Jedynie Giovanni Di Lorenzo rozegrał więcej minut od Polaka w tym sezonie. Ale choć Zieliński od dawna jest kluczowym zawodnikiem Napoli, to wciąż zarabia zaledwie 1,1 miliona euro za sezon gry. Zaledwie, jeśli spojrzymy chociaż na zarobki Arkadiusza Milika, który pobiera rocznie 2,5 mln.

Jaka będzie klauzula odejścia Piotra Zielińskiego?

Dlatego od wielu miesięcy pomocnik próbuje dogadać się z Napoli ws. nowego kontraktu. Obecna umowa Zielińskiego wygasa latem 2021 roku, ale obie strony chcą ją przedłużyć o kolejne lata. W czym tkwi problem? Przeszkodą jest wysokość klauzuli odstępnego w umowie Polaka. Prezes Aurelio De Laurentiis - wedle informacji "La Gazzetta dello Sport" - naciska, aby wynosiła ona 100 milionów euro, a agenci Polaka żądają 60 mln.

W przyszłym tygodniu obie strony mają się spotkać i przedyskutować sprawę. W poniedziałek prezes klubu spotkał się z Driesem Mertensem. I wiele wskazuje, że umowa Belga również zostanie przedłużona.