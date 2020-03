Koronawirus paraliżuje rozgrywki Serie A. W przedostatniej - 25. - kolejce przełożone zostały spotkania: Inter - Sampdoria, Hellas - Cagliari, Atalanta - Sassuolo i Torino - Parma. Z kolei w ostatni weekend nie doszło do meczów: Sampdoria - Hellas, Parma - SPAL, Milan - Genoa, Sassuolo - Brescia, Udinese - Fiorentina i szlagieru Juventus - Inter. Nie wiadomo, co wydarzy się w przyszły weekend i czy nie zostaną odwołane kolejne spotkania.

Koronawirus szerzy się głównie na północy Włoch, dlatego problem dotyczy spotkań m.in. Interu, który stał się jednym z najbardziej poszkodowanych zespołów. Drużyna Antonio Conte walczy z Lazio i Juventusem o mistrzostwo Włoch. W tym momencie na prowadzeniu w tabeli jest rzymski klub, który ma dwa punkty przewagi nad "Starą Damą" i osiem nad Interem. Lazio rozegrało jednak wszystkie 26 spotkań, Juventus jedno mniej, a Inter aż dwa mniej.

Zmiany w terminarzu uderzają w Inter tym bardziej, że ten gra także w Coppa Italia oraz w Lidze Europy. Początkowo ich mecz z Juventusem miał zostać przełożony na maj, ale wg. najnowszych doniesień "La Gazzetta dello Sport", rozegrany zostanie w poniedziałek, 9 marca. Władze Interu są wściekłe.

Właściciel Interu Mediolan: Tak, mówię do Ciebie. Wstydź się

- Bawisz się kalendarzem i traktujesz zdrowie kibiców jako kwestię drugorzędną. Jesteś prawdopodobnie największym klaunem, jakiego kiedykolwiek widziałem. 24 godziny? 48 godzin? Siedem dni? Co jeszcze? Jaki będzie kolejny krok? Serio, mówisz o rywalizacji i normalnej konkurencji? A może nie będziemy chronić naszych piłkarzy i trenerów, a poprosimy ich, aby grali bez przerwy? (...) Tak, mówię do ciebie, prezesie Serie A, Paolo Dal Pino. Wstydź się. Czas stanąć i wziąć na siebie odpowiedzialność. Tak robimy w 2020 roku! - mówi Steven Zhang, właściciel Interu, cytowany przez Goal.com.

I dodał: - Do wszystkich na całym świecie, bez względu na to, czy jesteście fanami Juventusu, Interu, czy żadnej z tych drużyn. Proszę, bądźcie bezpieczni. To najważniejsza rzecz dla was, waszych rodzin i całego społeczeństwa.

W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" grzmi też dyrektor Interu, Beppe Marotta. - Jeśli odwołają kolejne mecze, to sezon może nie być dokończony. Liga jest ustawiona. Dlaczego termin naszego meczu z Juventusem ustalono wcześniej niż spotkania z Sampdorią? Inter został skrzywdzony - mówił Marotta.