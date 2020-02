Krzysztof Piątek mówi o transferze do Herthy. "Wiem, jaka jest sytuacja z Klinsmannem"

- Hertha bardzo o mnie zabiegała. To był także transfer definitywny, a nie wypożyczenie. Rozmowy były konkretne i to mnie przekonało - mówi Krzysztof Piątek w rozmowie z onet.pl o transferze do Herthy Berlin.

Fot. Friso Gentsch / AP

