P馧nocne W這chy sta造 si drugim co do wielko軼i ogniskiem epidemii koronawirusa na 鈍iecie. W豉dze siatkarskiej Serie A zdecydowa造 ju nawet o zawieszeniu wszystkich mecz闚 do 1 marca. Wirus torpeduje tak瞠 rozgrywki pi趾arskie. W weekend odwo豉no cztery mecze Serie A i wiele wskazuje na to, 瞠 kolejne mog si odbywa bez udzia逝 publiczno軼i. Jedena軼ie gmin, kt鏎e znajduj si w dw鏂h p馧nocnych regionach - Lombardii i Wenecji Euganejskiej, uznano za tzw. "czerwone strefy".

REKLAMA

Zszokowany tym faktem jest gwiazdor Bresci - Mario Balotelli. - To jest jak wojna. Bardzo powa積a sytuacja. Zamknijcie dworce, lotniska, porty i granice do momentu znalezienia lekarstwa. Zrobicie to dopiero wtedy, gdy wszyscy b璠ziemy zara瞠ni?" - pyta w這ski napastnik.

Relacja Balottellego na Instagramie Instagram.com

We W這szech odwo造wane s w豉郾ie kolejne wydarzenia sportowe i kulturalne. W豉dze regionalne Wenecji Euganejskiej wraz z ministrem zdrowia W這ch Roberto Speranz wyda造 rozporz康zenie o odwo豉niu m.in. imprez towarzysz帷ych obchodom karnawa逝 w Wenecji. Do tej pory we W這szech potwierdzono ponad 200 przypadk闚 koronawirusa, siedem os鏏 zmar這.