Mecz rozegrany w niedzielne popołudnie na Stadio Comunale Luigi Ferraris był wyjątkowy dla Ciro Immobile. Snajper Lazio pokonał bramkarza Genoi w 51. minucie, dzięki czemu zapisał się w szczególny sposób w historii Serie A.

Immobile wyrównał 61-letni rekord Serie A!

30-letni napastnik jest już o krok od poprawienia swojego najlepszego wyniku strzeleckiego w karierze. W sezonie 2017/18 trafiał do siatki aż 29 razy. To jednak nie wszystko, ponieważ w bieżących rozgrywkach ma na koncie aż 27 bramek. Potrzebował na to tylko 25 spotkań, co sprawia, że stał się drugim piłkarzem w historii ligi włoskiej z takim osiągnięciem. Pierwszym był Antonio Angelillo, argentyński napastnik Interu w sezonie 1958/59.

Jakby tego było mało, to Immobile jest na najlepszej drodze, aby na koniec sezonu mieć więcej goli niż legendarny napastnik ekipy z Mediolanu. Angelillo w swoim najlepszym sezonie miał ich na koncie 33.

Z kolei rekord wszech czasów całych rozgrywek należy do Gonzalo Higuaina, który w sezonie 2015/16 uzbierał aż 36 goli w barwach Napoli.

Immobile w klasyfikacji strzelców wyprzedza Cristiano Ronaldo z Juventusu (21 bramek). Włoski napastnik ma olbrzymie szanse, aby pobić wynik Higuaina, bowiem do końca pozostało jeszcze aż 13 kolejek ligi włoskiej. Aby ta sztuka mu się udała, musi strzelić przynajmniej 10 goli.

