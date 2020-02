L'Equipe nie ma już żadnych wątpliwości - Ralf Rangnick zostanie nowym trenerem Milanu. Wstępna umowa już została podpisana, a 61-letni Niemiec rozpocznie pracę w sezonie 2020/2021. Na stanowisku zastąpi Stefano Pioliego, który dokończy obecne rozgrywki, a później - bez względu na wyniki - pożegna się z Milanem. Rangnick ma w Mediolanie łączyć funkcje trenera i dyrektora sportowego.

REKLAMA

Zlatan show! Prawdziwa magia [WIDEO]

Ralf Rangnick budował potęgę

Ralf Rangnick nazywany jest naczelnym rewolucjonistą niemieckiego futbolu. To on stworzył m.in. siłę Hoffenheim i potęgę RB Lipsk, teraz odpowiada za projekty Red Bulla w Ameryce (Nowy Jork i brazylijskie Bragantino). W ostatnich miesiącach łączono go też m.in. z Bayernem, Borussią Dortmund i Arsenalem.

Po 24 kolejkach Serie A Milan zajmuje ósme miejsce w tabeli i traci 10 punktów do czwartej Atalanty, a to miejsce daje awans do Ligi Mistrzów.