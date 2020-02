Jesienią 2020 roku zakończy się druga kadencja prezesury Zbigniewa Bońka. Ustawa o sporcie z 2010 roku zakłada, że prezes PZPN-u może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. - Nie będę już kandydował na trzecią kadencję prezesa PZPN. Nie zamierzam też sterować kimś z tylnego siedzenia - oświadczył w październiku Zbigniew Boniek podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN w Warszawie. Teraz prezes PZPN namaścił swojego następcę, który jest jego bliskim współpracownikiem.

Jaka przyszłość czeka Bońka i PZPN? Mówi się, że następcą dotychczasowego prezesa może zostać Marek Koźmiński, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z kolei Boniek może zacząć współpracę z AS Romą, swoim byłym klubem.

Zbigniew Boniek: Jestem związany z Romą

Na razie skupiam się na pracy z PZPN, gdzie mam dużo obowiązków, chociażby związanych z Euro 2020. Ale w październiku wygasa mój kontrakt i wtedy zacznę myśleć o przyszłości. Jestem związany emocjonalnie z Romą. Mieszkam w stolicy Włoch, gdy nie przebywam Polski. Jeśli Dana Friedkin faktycznie zostanie właścicielem Romy, to jestem otwarty na współpracę. Mój telefon na pewno nie będzie wyłączony, gdy ktoś do mnie zadzwoni. W przeszłości odrzuciłem propozycję zarządu Romy, ale wówczas proponowana rola nie do końca mi odpowiadała - powiedział Boniek cytowany przez "Corriere dello Sport".

W 1985 roku były reprezentant Polski opuścił Juventus i na trzy lata przeniósł się do Romy, z którą znacznie mocniej jest związany, niż ze "Starą Damą".