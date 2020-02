W hitowym starciu Serie A Inter Mediolan przegrał w Rzymie z Lazio 1:2 i tym samym został wyprzedzony w tabeli przez drużynę Simone Inzaghiego. Zespół Antonio Conte ma 54 punkty po 24 kolejkach, z kolei Lazio zdobyło o dwa "oczka" więcej. Liderem został Juventus, który w niedzielę pokonał 2:0 Brescię, a gole z tego spotkania możecie zobaczyć poniżej:

REKLAMA

Kilka dni temu Juergon Klopp stwierdził, że Juventus to główny faworyt do zdobycia Ligi Mistrzów. Niemiec mówił również, że jest zdziwiony, że Juventus nie wypracował jeszcze co najmniej dziesięciopunktowej przewagi nad wiceliderem. Po spotkaniu Lazio z Interem Klopp znowu wypowiedział się o wyścigu po scudetto.

- Trzymam kciuki za Lazio, aby zostało mistrzem, bo gra tam Lucas Leiva, były zawodnik Liverpoolu. Przepraszam Maurizio Sarriego i Antonio Conte [obaj pracowali w przeszłości w Chelsea], bo myślę, że mistrzostwo Lazio byłoby wielką niespodzianką. Mają absolutnie niesamowity sezon - powiedział trener Liverpoolu cytowany przez portal Goal.com.

Latem 2017 roku Lucas Leiva opuścił Liverpool i za niespełna sześć milionów euro trafił do Lazio, gdzie stał się ważnym zawodnikiem w kadrze Inzaghiego.