Reprezentacja Hiszpanii okazała się najlepsza na mistrzostwach świata 2026. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente nie wygrała tylko jednego meczu (0:0 z Republiką Zielonego Przylądka na inaugurację), a także straciła tylko jednego gola (2:1 w ćwierćfinale z Belgią, strzelcem był Charles De Ketelaere). Wielki sukces jest świętowany na różne sposoby.

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Gavi zaszalał z fryzurą. Spełnił obietnicę daną przed mistrzostwami świata

Jeszcze przed startem turnieju Gavi, pomocnik FC Barcelony, złożył obietnicę, że w przypadku zdobycia tytułu przez Hiszpanów przefarbuje włosy na różowo. Piłkarz wywiązał się z danego słowa i zaprezentował światu nową fryzurę.

"Człowiek dotrzymujący słowa" - taki opis dodał do zdjęć opublikowanych na Instagramie w czwartek w nocy, dzień po 22. urodzinach. Na dwóch fotografiach widać go z różowymi włosami, a zebrały one już ponad 2 miliony polubień. Z kolei najpopularniejszy komentarz (ponad 140 tys. polubień) zamieścił Lamine Yamal, kolega z klubu i reprezentacji - to pięć płaczących emotikon.

Dwaj wspomniani reprezentanci Hiszpanii oraz Robert Lewandowski latem zeszłego roku mocno zaskoczyli, farbując się na blond. "Dołączył" do nich Wojciech Szczęsny, który jednak tylko zmienił kolor włosów w specjalnej aplikacji - pamiętając tamtą sytuację, można było mieć pewne wątpliwości co do nowej fryzury Gaviego. W tym wypadku poza zdjęciami jest też dowód w postaci nagrania z pracy nad włosami 22-latka. Wrzucił je na Instagram barber Raul Sanroma.

Nie tylko Gavi. Po mistrzostwie świata Marc Cucurella dotrzymał słowa i uczcił Luisa de la Fuente

Pomocnik Barcelony to kolejny piłkarz reprezentacji Hiszpanii, który dokonał zmiany na swoim ciele w związku z obietnicą daną przed mistrzostwami świata. Nowy obrońca Realu Madryt Marc Cucurella zapowiadał zrobienie sobie tatuażu z wizerunkiem Luisa de la Fuene w przypadku zdobycia tytułu i też dotrzymał słowa, publicznie chwaląc się "pamiątką".

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Cucurella to jeden z 16 piłkarzy, którzy byli w składzie i na tegoroczny mundial, i na zwycięskie dla Hiszpanii Euro 2024. Na tym drugim turnieju przez kontuzję nie było z kolei Gaviego, który podczas mistrzostw świata 2026 odegrał raczej epizodyczną rolę (zaliczył 71 minut z Republiką Przylądka i pięć minut w 1/16 finału z Austrią).