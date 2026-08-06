Powrót na stronę główną

Piłkarz Barcelony dotrzymał słowa. Oto co zrobił po wygraniu MŚ

Reprezentacja Hiszpanii wygrała mistrzostwa świata 2026, co dla niektórych jej piłkarzy oznaczało konieczność wywiązania się obietnic złożonych przed turniejem. Właśnie dokonał tego Gavi, który opublikował w sieci zdjęcia w nowej fryzurze. Tym samym dołączył do Marca Cucurelli, który wcześniej zrobił sobie tatuaż związany z mistrzostwem.
Gavi, Lamine Yamal
MARK J REBILAS / REUTERS

Reprezentacja Hiszpanii okazała się najlepsza na mistrzostwach świata 2026. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente nie wygrała tylko jednego meczu (0:0 z Republiką Zielonego Przylądka na inaugurację), a także straciła tylko jednego gola (2:1 w ćwierćfinale z Belgią, strzelcem był Charles De Ketelaere). Wielki sukces jest świętowany na różne sposoby.

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Gavi zaszalał z fryzurą. Spełnił obietnicę daną przed mistrzostwami świata

Jeszcze przed startem turnieju Gavi, pomocnik FC Barcelony, złożył obietnicę, że w przypadku zdobycia tytułu przez Hiszpanów przefarbuje włosy na różowo. Piłkarz wywiązał się z danego słowa i zaprezentował światu nową fryzurę.

"Człowiek dotrzymujący słowa" - taki opis dodał do zdjęć opublikowanych na Instagramie w czwartek w nocy, dzień po 22. urodzinach. Na dwóch fotografiach widać go z różowymi włosami, a zebrały one już ponad 2 miliony polubień. Z kolei najpopularniejszy komentarz (ponad 140 tys. polubień) zamieścił Lamine Yamal, kolega z klubu i reprezentacji - to pięć płaczących emotikon. 

 

Dwaj wspomniani reprezentanci Hiszpanii oraz Robert Lewandowski latem zeszłego roku mocno zaskoczyli, farbując się na blond. "Dołączył" do nich Wojciech Szczęsny, który jednak tylko zmienił kolor włosów w specjalnej aplikacji - pamiętając tamtą sytuację, można było mieć pewne wątpliwości co do nowej fryzury Gaviego. W tym wypadku poza zdjęciami jest też dowód w postaci nagrania z pracy nad włosami 22-latka. Wrzucił je na Instagram barber Raul Sanroma.

 

Nie tylko Gavi. Po mistrzostwie świata Marc Cucurella dotrzymał słowa i uczcił Luisa de la Fuente

Pomocnik Barcelony to kolejny piłkarz reprezentacji Hiszpanii, który dokonał zmiany na swoim ciele w związku z obietnicą daną przed mistrzostwami świata. Nowy obrońca Realu Madryt Marc Cucurella zapowiadał zrobienie sobie tatuażu z wizerunkiem Luisa de la Fuene w przypadku zdobycia tytułu i też dotrzymał słowa, publicznie chwaląc się "pamiątką".

 

Sprawdź również: To dlatego Górnik przegrał w el. LE. "W takiej sytuacji trudno o korzystny rezultat"

Cucurella to jeden z 16 piłkarzy, którzy byli w składzie i na tegoroczny mundial, i na zwycięskie dla Hiszpanii Euro 2024. Na tym drugim turnieju przez kontuzję nie było z kolei Gaviego, który podczas mistrzostw świata 2026 odegrał raczej epizodyczną rolę (zaliczył 71 minut z Republiką Przylądka i pięć minut w 1/16 finału z Austrią).

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji