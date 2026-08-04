To już oficjalne! Oto nowy klub Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen po kontuzji z jesieni 2024 r. znalazł się na bocznym torze w FC Barcelonie. Zdążył wrócić na końcówkę sezonu 2024/25, jednak latem sprowadzono Joana Garcię, komunikując przy tym Niemcowi spadek w hierarchii za Hiszpana i Wojciecha Szczęsnego. Po jednym meczu zagranym jesienią 2025 r. (w Pucharze Króla z trzecioligową Guadalajarą) niemiecki golkiper trafił na wypożyczenie do Girony, jednak tam szybko doznał urazu i resztę rozgrywek, w tym mundial, miał stracone. A po powrocie do Barcelony powstało pytanie, co dalej?

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Marc-Andre ter Stegen odchodzi z FC Barcelony. Został wypożyczony do Ajaxu Amsterdam

Było sporo spekulacji dotyczących przyszłości 34-latka. Ostatnio najgłośniej było o transferze do Ajaxu Amsterdam, co ostatecznie się wydarzyło. "Z przyjemnością informujemy o pozyskaniu Marca-Andre ter Stegena na zasadzie rocznego wypożyczenia z FC Barcelony. Witamy, Marc" - ogłosił stołeczny klub we wtorek o godz. 9:31.

Odejście Niemca ogłosił też jego macierzysty klub. "FC Barcelona i AFC Ajax osiągnęły porozumienie w sprawie wypożyczenia Marca-Andre ter Stegena do 30 czerwca 2027 r. Niemieckiego bramkarza czeka teraz drugie wypożyczenie, podczas którego będzie pracował pod wodzą trenera Míchela. Choć w trakcie pobytu w Gironie z powodu kontuzji wystąpił zaledwie dwukrotnie, teraz obaj ponownie połączą siły w klubie, który ma na koncie - między innymi - cztery Puchary Europy oraz 36 tytułów mistrza kraju" - czytamy. Na końcu komunikatu dodano, że golkiper "w Ajaksie będzie chciał odzyskać znakomitą formę, którą tak często prezentował podczas pobytu w Barcelonie".

Ter Stegen trafił do Ajaxu. W FC Barcelonie nie miał czego szukać

Punktem zwrotnym pobytu Niemca w Barcelonie okazał się 22 września 2024 r., gdy doznał wspomnianej wcześniej kontuzji kolana w ligowym spotkaniu z Villarrealem (5:1). W związku z tym awaryjnie sprowadzono Wojciecha Szczęsnego, który po wygraniu rywalizacji z Inakim Peną bronił w najważniejszych meczach sezonu. Ter Stegen wrócił do gry w maju 2025 r. i wystąpił w ligowych spotkaniach z Realem Valladolid (2:1) oraz Villarrealem (2:3).

Po zakończeniu rozgrywek sprowadzono jednak Garcię, którego zmiennikiem i "mentorem" miał zostać Szczęsny. Ter Stegen nie chciał jednak odejść, zasłaniając się kontuzją, co też uniemożliwiało wytransferowanie go. Jednocześnie zawodnik stawiał przeszkody w kwestii dokumentacji medycznej, co blokowało zmianę jego statusu w ligowym rejestrze i zwolnienie miejsca w budżecie płacowym na rejestrację innych zawodników (bardzo wysoka pensja to kolejny powód, czemu najchętniej pozbyto by się tego golkipera).

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Ostatecznie sprawy udało się załagodzić (cofnięto odebranie opaski kapitańskiej 34-latkowi), jednak Niemiec był trzeci w kolejce do gry. Na to nie mógł sobie pozwolić, przez co w styczniu odszedł na wypożyczenie do Girony. Tam miał niezłe wejście, ale po dwóch spotkaniach doznał ciężkiej kontuzji, przez co wypadł też z mistrzostw świata 2026. Po powrocie do Barcelony musiał albo pogodzić się z rolą trzeciego golkipera, albo zmienić klub. Wybrał to drugie.

Marc-Andre ter Stegen jest piłkarzem FC Barcelony od 2014 r. - to jedyny zawodnik w kadrze pamiętający ostatni triumf Katalończyków w Lidze Mistrzów w sezonie 2014/15 (nawet grał w wygranym 3:1 finale z Juventusem). Dotychczas zaliczył 423 występy i 176 czystych kont w bordowo-granatowych barwach. Poza LM sięgnął z Barceloną po siedem mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla, cztery Superpuchary Hiszpanii, Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwo świata. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 r.