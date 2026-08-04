Ferran Torres odpalił bombę ws. przyszłości! Taki warunek stawia Barcelonie

Ferran Torres stał się bohaterem Hiszpanii, po tym, jak w 106. minucie finału mistrzostw świata zdobył zwycięską bramkę w pojedynku z Argentyną. Zmiennik Roberta Lewandowskiego w poprzednim sezonie nie jest pewny tego, czy w dalszym ciągu będzie grał dla Barcelony.

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Ferran Torres zostanie w Barcelonie czy wybierze PSG?

Z 26-latkiem w stolicy Katalonii wiąże się spore nadzieje, choć jednocześnie nie jest tajemnicą, że o pozyskanie go walczy Paris Saint-Germain. Jak poinformowało "Mundo Deportivo" władze Barcelony chcą zacząć negocjacje z Ferranem Torresem odnośnie nowego kontraktu we wrześniu już po zamknięciu okienka transferowego. Obecna umowa Hiszpana z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027.

Gdyby jednak Torres chciał opuścić Camp Nou, wówczas szefostwo "Blaugrany" ma nie stawiać przeszkód. Co na to sam zawodnik? 26-latek wieloma wywiadami (m.in. w CNN czy NBC) wywiera presję na klub, mówiąc ogólnie, że w "piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo".

W najnowszej wypowiedzi dla "Sportico" hiszpański napastnik wypowiedział się na temat zainteresowania ze strony PSG.

- Za każdym razem, gdy takie zespoły, jak PSG cię chcą, to dobrze. Ostatecznie mam kontrakt z Barcą. To prawda, że w piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale plus jest taki, że skoro mam ważną umowę, mogę zaczekać i sam zdecydować - przyznał.

Co wobec tego musi zrobić Barcelona, żeby zatrzymać Torresa u siebie?

- Muszą pokazać, że jej na mnie zależy, że podejdą do negocjacji i na koniec wszystko zostanie przedyskutowane - powiedział 26-latek.

Co ciekawe, tuż po północy we wtorek 4 lipca portal "Sportico" z niewiadomych przyczyn usunął ze swoich mediów społecznościowych wywiad z Ferranem Torresem.

Hiszpański napastnik 12 sierpnia ma wznowić treningi z Barceloną. Zespół trenera Hansiego Flicka przygotowuje się już do nowego sezonu. Swój pierwszy mecz w La Liga "Blaugrana" zagra na wyjeździe z Elche. Początek 23 sierpnia o godz. 21.30.