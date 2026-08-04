Powrót na stronę główną

Ferran Torres odpalił bombę ws. przyszłości! Taki warunek stawia Barcelonie

Nadal niepewna jest przyszłość strzelca jedynego gola w finale mundialu między Hiszpanią a Argentyną. Spekuluje się, że Ferran Torres zostanie w Barcelonie, ale czy tak rzeczywiście będzie? - Muszą pokazać, że mnie chcą - przyznał w wywiadzie ze "Sportico".
Ferran Torres
Fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ferran Torres stał się bohaterem Hiszpanii, po tym, jak w 106. minucie finału mistrzostw świata zdobył zwycięską bramkę w pojedynku z Argentyną. Zmiennik Roberta Lewandowskiego w poprzednim sezonie nie jest pewny tego, czy w dalszym ciągu będzie grał dla Barcelony. 

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Ferran Torres zostanie w Barcelonie czy wybierze PSG? 

Z 26-latkiem w stolicy Katalonii wiąże się spore nadzieje, choć jednocześnie nie jest tajemnicą, że o pozyskanie go walczy Paris Saint-Germain. Jak poinformowało "Mundo Deportivo" władze Barcelony chcą zacząć negocjacje z Ferranem Torresem odnośnie nowego kontraktu we wrześniu już po zamknięciu okienka transferowego. Obecna umowa Hiszpana z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027. 

Gdyby jednak Torres chciał opuścić Camp Nou, wówczas szefostwo "Blaugrany" ma nie stawiać przeszkód. Co na to sam zawodnik? 26-latek wieloma wywiadami (m.in. w CNN czy NBC) wywiera presję na klub, mówiąc ogólnie, że w "piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo".

W najnowszej wypowiedzi dla "Sportico" hiszpański napastnik wypowiedział się na temat zainteresowania ze strony PSG. 

- Za każdym razem, gdy takie zespoły, jak PSG cię chcą, to dobrze. Ostatecznie mam kontrakt z Barcą. To prawda, że w piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale plus jest taki, że skoro mam ważną umowę, mogę zaczekać i sam zdecydować - przyznał. 

Co wobec tego musi zrobić Barcelona, żeby zatrzymać Torresa u siebie? 

- Muszą pokazać, że jej na mnie zależy, że podejdą do negocjacji i na koniec wszystko zostanie przedyskutowane - powiedział 26-latek. 

Co ciekawe, tuż po północy we wtorek 4 lipca portal "Sportico" z niewiadomych przyczyn usunął ze swoich mediów społecznościowych wywiad z Ferranem Torresem. 

Hiszpański napastnik 12 sierpnia ma wznowić treningi z Barceloną. Zespół trenera Hansiego Flicka przygotowuje się już do nowego sezonu. Swój pierwszy mecz w La Liga "Blaugrana" zagra na wyjeździe z Elche. Początek 23 sierpnia o godz. 21.30. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji