Kłopoty Barcelony w Anglii. Mecz odwołany. Powód zadziwia

FC Barcelona w połowie lipca rozpoczęła przedsezonowe przygotowania. Za nią już dwa sparingi, pierwszy z CE Europa (4:1) zagrała w Hiszpanii, po czym udała się na obóz do ośrodka treningowego reprezentacji Anglii (w Burton upon Trent) i tam zmierzyła się z Birmingham City (2:2, 2-3 w rzutach karnych). Kolejny w harmonogramie był mecz towarzyski z Preston North End w poniedziałek 3 sierpnia. "Był" to odpowiednie słowo.

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FC Barcelona miała zagrać z Preston North End. Sparing odwołany z zaskakującego powodu

W niedzielę katalońskie media poinformowały o odwołaniu spotkania. Powód jest bardzo zaskakujący. Otóż Preston... miałoby do dyspozycji za mało piłkarzy z pierwszego zespołu. Wszystko dlatego, że samo zaczyna sezon w sobotę 8 sierpnia, gdy w pierwszej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej podejmie Huddersfield, i nie chce ryzykować urazów ważnych graczy.

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W ramach szukania kompromisu angielski drugoligowiec (Championship) zaproponował wystawienie... drużyny do lat 21. To spotkało się z odmową Barcelony, która liczyła na bardziej wartościowy sprawdzian pod koniec pobytu w Anglii.

Po odwołanym sparingu Barcelona zmienia plany. Wcześniej wróci do Hiszpanii, ale znów wylatuje

Jak przekazał kataloński "Sport", w tej sytuacji Katalończycy w poniedziałek rano będą mieli "normalny" trening. Zmiana planów na ten dzień ma też wpłynąć na ich cały pobyt - planują przyspieszyć powrót do Hiszpanii. Choć tam nie zostaną na długo.

W ramach dalszych przygotowań FC Barcelona 8 sierpnia zagra w pierwszej edycji Friuli Venezia Giulia Cup w Udine, gdzie poza nią wystąpią Udinese i Nottingham Forest - wszystkie zespoły zagrają między sobą, lecz tylko po 45 minut. Potem Katalończyków czeka ostatni, najbardziej uroczysty test - zaplanowane na 19 sierpnia spotkanie o Puchar Gampera z Al Ahly (połączone z prezentacją zespołu). Nowy sezon rozpoczną 23 sierpnia od ligowego meczu z Elche na wyjeździe.