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Media: Gwiazda Barcelony na wylocie. Dogadała się z nowym klubem

Ferran Torres po zakończeniu mundialu, gdzie strzelił gola decydującego o tytule, dalej jest na tapecie. Tym razem ze względu na możliwe odejście z FC Barcelony - o mistrza świata bardzo mocno ma zabiegać PSG. Według informacji dziennikarza Nicolo Schiry transfer jest coraz bliżej, a piłkarz dogadał się m.in. w kwestii długości umowy.
Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Eric Garcia, Pau Cubarsi
Fot. REUTERS/Mike Segar

Ferran Torres przeszedł do historii piłki nożnej, zdobywając zwycięską bramkę w 106. minucie finału mistrzostw świata 2026 między Hiszpanią i Argentyną (1:0). Z tego powodu napastnik będzie budził spore zainteresowanie w sezonie klubowym. Pojawia się tylko pytanie, gdzie będzie grał?

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Ferran Torres w centrum uwagi po mundialu. Transfer z FC Barcelony do PSG ma być coraz bliżej

26-latek ma umowę do końca czerwca przyszłego roku, zatem teraz jest ostatnia szansa na sprzedanie go za większe pieniądze (gdyby nie doszło do przedłużenia kontraktu). Od pewnego czasu głośno mówi się o zainteresowaniu ze strony PSG, prowadzonym przez Luisa Enrique - sam zawodnik miał poinformować swoje otoczenie i kolegów z szatni o chęci zmiany klubu, a rozmowy między Katalończykami i Paryżanami mają się odbyć w przyszłym tygodniu. W tej sprawie napływa sporo nowych informacji.

Kolejne przekazał w niedzielę włoski dziennikarz Nicolo Schira. Z nich wynika, że transfer jest coraz bliżej finalizacji. "Rozmowy w sprawie przejścia Ferrana Torresa z Barcelony do PSG przebiegają pomyślnie. Paryski klub jest pewny pozyskania hiszpańskiego napastnika, który uzgodnił już warunki indywidualne kontraktu obowiązującego do 2031 roku" - napisał Schira w serwisie X.

Ferran Torres coraz bliżej odejścia z Barcelony? Nie będą go blokować 

O ile porozumienie z piłkarzem miało zostać osiągnięte, o tyle jeszcze trzeba wypracować je z mistrzami Hiszpanii. Ci wedle doniesień "Mundo Deportivo" nie zostali oficjalnie poinformowali o zainteresowaniu zawodnikiem, lecz włoski dziennikarz Luca Bendoni przekazał, iż rozmowy ruszą "niebawem".

Katalończycy raczej nie będą walczyć o 26-latka za wszelką cenę, bo według "Sportu" planują złożyć mu ofertę przedłużenia kontraktu bez podwyżki. "Marca" poinformowała wręcz o gotowości do "otwarcia drzwi" napastnikowi, jeśli będzie chciał on odejść i pojawi się propozycja satysfakcjonująca dla sprzedającego klubu.

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Ferran Torres jest piłkarzem FC Barcelony od stycznia 2022 r. Dotychczas zaliczył w jej barwach 207 występów, 65 trafień i 23 asysty, zdobył z nią po trzy mistrzostwa i Superpuchary Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla. Ponadto jest 65-krotnym reprezentantem Hiszpanii (25 goli, dziewięć asyst), z którą wygrał tegoroczny mundial i Euro 2024.

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