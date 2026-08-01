Wystarczył jeden mecz Barcelony. "Znalazła nowego Lewandowskiego"

Robert Lewandowski odszedł z FC Barcelony oficjalnie z końcem czerwca. Polak spędził w "Dumie Katalonii" cztery lata. Był żegnany z honorami, pojawiło się sporo łez. Działacze Barcelony zdają sobie sprawę z faktu, że trudno będzie zastąpić doświadczonego Polaka. "Lewy" był bowiem gwarancją wielu goli. Teraz jednak kibice mistrza Hiszpanii mogą zachwycać się utalentowanym Egipcjaninem - Hamzą Abdelkarimem. 18-latek błysnął w sparingu przeciwko Birmingham. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a w rzutach karnych Anglicy zwyciężyli 3:2.

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Abdelkarim zachwycił. Nawet Flick go chwali

"Barcelona przegrała w Birmingham, ale znalazła nowego Lewandowskiego" - ogłosiło radio "Cope". To odważna teza, ale widać, że na dziennikarzach Abdelkarim zrobił ogromne wrażenie.

Optymizm dziennikarzy "Cope" podziela także dziennik "Mundo Deportivo". Pochwalono przede wszystkim podejście reprezentanta Egiptu do treningów tuż po odpadnięciu z mistrzostw świata.

"Młody piłkarz zrezygnował z wakacji po występie z reprezentacją Egiptu na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, aby jak najszybciej rozpocząć pracę pod okiem Hansiego Flicka. Swoim występem jasno pokazał, że chce wywalczyć miejsce w pierwszej drużynie Barcelony" - podkreśla "Mundo Deportivo".

"Sport" zapytał Flicka, jak ocenia utalentowanego 18-latka. Szkoleniowiec Barcelony odpowiedział krótko, lecz nie szczędził ciepłych słów.

- To skromny facet z charakterem. Ma duży potencjał i dobrze gra w polu karnym. Robi to, co powinien robić środkowy napastnik - podkreślił.

Jeśli Abdelkarim będzie tak dalej się spisywał, to być może otrzyma szanse gry w ważnych meczach. Barcelona co prawda sprowadziła niedawno Karima Adeyemiego, ale marzyła o Julianie Alvarezie, napastniku o większych możliwościach.

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