Tak Hiszpanie ocenili Szczęsnego za występ w sparingu Barcelony. Niestety

Już za kilkanaście dni rozpocznie się sezon 2026/27 w hiszpańskiej piłce klubowej. FC Barcelona przystąpi do rozgrywek La Ligi jako obrońcy tytułu, deklasując Real Madryt i zapewniając sobie mistrzostwo po zwycięstwie nad Królewskimi przed własną publicznością na trzy kolejki przed końcem.

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Jest to drugie takie osiągnięcie w karierze Wojciecha Szczęsnego, który dołączył do Dumy Katalonii w trakcie sezonu 2024/25. I choć podstawowym bramkarzem w drużynie Barcelony jest Joan Garcia, świeżo upieczony mistrz świata nie pojechał na zgrupowanie w Anglii. W meczu z Birmingham w pierwszym składzie wyszedł więc wybitny reprezentant Polski. W 62. minucie zastąpił go Aaron Yaakobishvili.

Tak Wojciech Szczęsny zagrał w sparingu Barcelony

Jak poradził sobie Szczęsny w sparingu? Co najwyżej tak sobie. Kataloński "Sport" przyznał bramkarzowi ocenę 5 w dziesięciostopniowej skali - najniższą w całym zespole. "Spóźniony" - tym jednym słowem opisano jego występ. To przez nieskuteczną interwencję przy straconej bramce. Polak mógł lepiej się spisać przy strzale Augusta Priske. Zauważono jednak, że "przed przerwą zrehabilitował się bardzo dobrą interwencją".

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W pomeczowej relacji dziennikarz "Sportu", Ferran Correas, zwrócił uwagę na zachowanie kibiców Birmingham wobec byłego piłkarza Arsenalu. "Miejscowa publiczność próbowała go zdenerwować za każdym razem, gdy otrzymywał podanie od kolegi z drużyny. Nie dał się jednak zbić z tropu, a został nawet nagrodzony owazję po wyjściu z pola karnego, by wybić piłkę głową" - czytamy.

Rehabilitacja Wojciecha Szczęsnego

Z kolei "Mundo Deportivo" czytamy, że Szczęsny "zrehabilitował się". "Chociaż uważnie obserwował ataki Anglików, z wyczuciem rozgrywając piłkę, nie powstrzymał strzału Priskera. Popisał się jednak świetną interwencją po strzale głową z bliskiej odległości" - przekazują Hiszpanie. Barcelona zremisowała 2:2 z Birmingham, a po meczu odbyła się seria rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali piłkarze z Championship.

Barcelona niebawem rozpocznie kolejny etap przygotowań - tym razem na zgrupowaniu we Włoszech. Ostatnim meczem przed ligą będzie starcie o Puchar Gampera, w którym podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z egipskim Al-Ahly. Obrona mistrzowskiego tytułu rozpocznie się natomiast 23 sierpnia od wyjazdowego starcia z Elche.