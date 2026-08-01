Niektóre ligi europejskie rozpoczęły już swoje zmagania w sezonie 2026/27. Nie dotyczy to jednak rozgrywek najbardziej prestiżowych, takich jak La Liga. Na pierwsze spotkania o mistrzostwo Hiszpanii kibice muszą poczekać jeszcze kilkanaście dni. Na razie emocje wzbudzać mogą jedynie artykuły i wywiady z największymi gwiazdami piłki na Półwyspie Iberyjskim.
Dla polskich fanów, po odejściu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, tym najważniejszym zawodnikiem La Ligi jest Wojciech Szczęsny. Wybitny reprezentant Polski rozpocznie swój trzeci sezon w barwach FC Barcelony, dołączając do drużyny po zaledwie dwumiesięcznej emeryturze. Bramkarz niedawno udzielił wywiadu "The Athletic", w którym opowiedział m.in. o swoim uzależnieniu od papierosów.
- Palenie jest okropne, każdy powinien je unikać, ale to uzależnienie, z którym nie jestem gotów walczyć - przyznał Szczęsny. Autor tekstu docenił jego szczerość i autentyczność. Teraz głośno o słowach 36-latka zrobiło się we Francji. "Wojciech Szczęsny nie próbuje już tego ukrywać. Tajemnica wyszła na jaw już przed laty" - można przeczytać w "L'Equipe".
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Podkreślono, że polski bramkarz używał e-papierosa podczas przeprowadzonego wywiadu. "Nawiązuje w ten sposób do swojego uzależnienia od nikotyny, choć w trakcie swojej kariery już wielokrotnie fotografowano go z papierosem w ustach" - czytamy. Zwrócono uwagę, że bramkarz nie ukrywa swojego nałogu, choć wielu piłkarzy nie mówi publicznie o takich problemach.
"Ten sympatyczny, uśmiechnięty i zrelaksowany reprezentant Polski otwiera się w tej rozmowie, wyjaśniając między innymi, że musiał rozwinąć się emocjonalnie, by osiągnąć sukces" - zauważają Francuzi. Docenili oni również rolę 36-latka w drużynie. "Były bramkarz Juventusu postrzega siebie jako mentora Joana Garcii" - przekazano.
Wojciech Szczęsny wciąż jest w planach trenera Hansiego Flicka. Polski bramkarz zagrał godzinę w meczu towarzystkim przeciwko Birmingham, popisując się znakomitą paradą pod koniec pierwszej połowy. Pozycja Joana Garcii jest jednak niepodważalna i to on zagra w pierwszym meczu ligowym Dumy Katalonii. Barcelona 23 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Elche.