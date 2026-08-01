Niektóre ligi europejskie rozpoczęły już swoje zmagania w sezonie 2026/27. Nie dotyczy to jednak rozgrywek najbardziej prestiżowych, takich jak La Liga. Na pierwsze spotkania o mistrzostwo Hiszpanii kibice muszą poczekać jeszcze kilkanaście dni. Na razie emocje wzbudzać mogą jedynie artykuły i wywiady z największymi gwiazdami piłki na Półwyspie Iberyjskim.

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Dla polskich fanów, po odejściu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, tym najważniejszym zawodnikiem La Ligi jest Wojciech Szczęsny. Wybitny reprezentant Polski rozpocznie swój trzeci sezon w barwach FC Barcelony, dołączając do drużyny po zaledwie dwumiesięcznej emeryturze. Bramkarz niedawno udzielił wywiadu "The Athletic", w którym opowiedział m.in. o swoim uzależnieniu od papierosów.

Francuzi reagują na słowa Wojciecha Szczęsnego

- Palenie jest okropne, każdy powinien je unikać, ale to uzależnienie, z którym nie jestem gotów walczyć - przyznał Szczęsny. Autor tekstu docenił jego szczerość i autentyczność. Teraz głośno o słowach 36-latka zrobiło się we Francji. "Wojciech Szczęsny nie próbuje już tego ukrywać. Tajemnica wyszła na jaw już przed laty" - można przeczytać w "L'Equipe".

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Podkreślono, że polski bramkarz używał e-papierosa podczas przeprowadzonego wywiadu. "Nawiązuje w ten sposób do swojego uzależnienia od nikotyny, choć w trakcie swojej kariery już wielokrotnie fotografowano go z papierosem w ustach" - czytamy. Zwrócono uwagę, że bramkarz nie ukrywa swojego nałogu, choć wielu piłkarzy nie mówi publicznie o takich problemach.

Wojciech Szczęsny jest "sympatyczny, uśmiechnięty i zrelaksowany"

"Ten sympatyczny, uśmiechnięty i zrelaksowany reprezentant Polski otwiera się w tej rozmowie, wyjaśniając między innymi, że musiał rozwinąć się emocjonalnie, by osiągnąć sukces" - zauważają Francuzi. Docenili oni również rolę 36-latka w drużynie. "Były bramkarz Juventusu postrzega siebie jako mentora Joana Garcii" - przekazano.

Wojciech Szczęsny wciąż jest w planach trenera Hansiego Flicka. Polski bramkarz zagrał godzinę w meczu towarzystkim przeciwko Birmingham, popisując się znakomitą paradą pod koniec pierwszej połowy. Pozycja Joana Garcii jest jednak niepodważalna i to on zagra w pierwszym meczu ligowym Dumy Katalonii. Barcelona 23 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Elche.