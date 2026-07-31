120 goli i 24 asysty - takie statystyki w FC Barcelonie zanotował Robert Lewandowski. Odchodząc, awansował na 10. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców klubu. Teraz Katalończycy szukają jego następcy. Zależy im, by był równie bramkostrzelny, a może nawet bardziej. Ich priorytetem jest Julian Alvarez z Atletico Madryt, choć jak podaje "AS", działacze spoglądają też w inną stronę. Czy to ich plan B?

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Media: FC Barcelona bacznie przygląda się Vangelisowi Pavlidisowi. Ależ dał popis

"Vangelis Pavlidis to jeden z piłkarzy, którzy znaleźli się w kręgu zainteresowania i są rozważani przez sztab Barcelony, w tym przez Deco. Jest on brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie ofensywy" - czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika.

Jak donosi redakcja, ewentualne pozyskanie napastnika nie będzie jednak łatwe. "Negocjacje z Benficą będą należały do tych trudnych" - poinformowała. Dlaczego? Ano dlatego, że Grek jest filarem portugalskiego zespołu i Benfica nie ma zamiaru go sprzedawać. Trudno się dziwić - regularnie strzela po 30 bramek w sezonie, a prawdziwy popis dał w czwartkowy wieczór. Strzelił aż cztery gole w rewanżu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko St. Gallen (5:0). Jedną z asyst przy jego trafieniach zaliczył Jakub Kamiński, który latem dołączył do portugalskiej ekipy. "Gwiezdny występ miał skusić Barcelonę" - stwierdził dziennik.

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Od tego będzie zależeć ewentualne rozpoczęcie rozmów Barcelony z Benfiką

Pavlidis ma być tylko alternatywą w przypadku fiaska z transferem Alvareza, a nie priorytetem. Jak zauważyła redakcja, transfer Greka zależy też od tego, jaką decyzję w sprawie przyszłości podejmie Ferran Torres. Nie ulega jednak wątpliwości, że ewentualne pozyskanie Pavlidisa przez Barcelonę będzie dla niej naprawdę sporym wzmocnieniem, a dla klubu Kamińskiego sporym osłabieniem. Tak skutecznego napastnika Benfica dawno nie miała. W tym sezonie Pavlidis strzela gole średnio co 39 minut, co robi wrażenie.