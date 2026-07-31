Gwiazdor nie pojawił się na zgrupowaniu! Tak chce wymusić transfer do Barcelony

Joao Cancelo bardzo dobrze czuje się w Barcelonie, choć dotychczas zakładał koszulkę Blaugrany tylko w roli piłkarza wypożyczonego. Przed sezonem 2023/24 do "Dumy Katalonii" wypożyczył go Manchester City, a w styczniu obecnego roku saudyjski Al-Hilal. Według portalu 365Scores doszło do nieformalnej umowy pomiędzy piłkarzem, jego agentem (Jorge Mendesem) i FC Barceloną. Portugalczyk miał nie stawiać się na zgrupowaniu Al-Hilal w Austrii, mimo że wciąż ma ważny kontrakt z tym klubem.

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Cancelo sporo ryzykuje. Opuścił zgrupowanie i czeka na transfer

W mediach społecznościowych można było dostrzec, że Cancelo rzeczywiście nie udał się do Austrii, lecz postanowił potrenować indywidualnie. Defensor czeka już na moment, kiedy na stałe będzie mógł związać się z mistrzem Hiszpanii. Osobiście przekazał agentowi, że nie dołączy do ekipy z Arabii Saudyjskiej przed rozpoczęciem sezonu.

Otrzymał zresztą obietnicę od Barcelony, że ta na początku sierpnia przyspieszy sprawy transferowe. Cancelo zatem podjął pewne ryzyko, unikając zgrupowania Al-Hilal. W końcu do oficjalnego porozumienia z "Dumą Katalonii" jeszcze daleko.

Jak informuje 365Scores, 32-latka może spotkać za to kara finansowa od saudyjskiego klubu. W przypadku nieudanych negocjacji transferowych pomiędzy Al-Hilal a Barceloną, Cancelo może znaleźć się w trudnej sytuacji.

Nie dość, że nie trafiłby wówczas do wymarzonego klubu, to jeszcze zostałby w Arabii Saudyjskiej, mając na pieńku z działaczami Al-Hilal.

Dotychczas Cancelo wygrał z Barceloną jedno trofeum - mistrzostwo Hiszpanii w zeszłym sezonie. Portugalczyk ma ochotę na zdecydowanie więcej na czele z triumfem w Lidze Mistrzów.