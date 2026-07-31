Real Madryt nagle ogłosił transfer! Oto ich nowy napastnik

Real Madryt przeprowadza prawdziwą ofensywę transferową w trakcie letniego okna. Odkąd nowym trenerem tego klubu został Jose Mourinho, to Real działa bardzo prężnie na rynku. Do tej pory do klubu dołączył Bernardo Silva (Manchester City), Ibrahima Konate (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mediolan) i Marc Cucurella (Chelsea). Real zarobił ponad 100 mln euro na sprzedaży wychowanków (m.in. Nico Paz, Mario GIla, Carlos Munoz), więc nie zakończył swoich działań. Wszyscy oczekiwali na potwierdzenie transferu Yana Diomande z RB Lipsk, a Real zaskoczył innym transferem.

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Zaskakujący transfer Realu Madryt. Błyskawiczne działanie

Real Madryt wydał w czwartkowy wieczór oficjalny komunikat, w którym poinformował o transferze Carlosa Espiego z Levante. Real miał wykorzystać klauzulę odstępnego w wysokości 25 mln euro, która była zapisana w kontrakcie napastnika. Espi podpisał kontrakt z Realem do czerwca 2031 r. Z doniesień mediów w Hiszpanii wynika, że Espi był transferem z polecenia trenera Jose Mourinho.

Espi jest wychowankiem Levante, do którego trafił latem 2022 r. W poprzednim sezonie napastnik strzelił 13 goli w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego 11 w lidze hiszpańskiej. Espi był na liście życzeń wielu klubów - Aston Villa, Brighton, Ipswich Town, Everton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Lazio czy Bologna - ale to Real okazał się najszybszy i najkonkretniejszy.

W ten sposób Real błyskawicznie zareagował na sytuację Gonzalo Garcii. Napastnik pokazał się z dobrej strony w poprzednim sezonie, ale teraz przeniesie się do Fulham, które zapłaci 42 mln euro. Poza tym Real będzie miał 30 proc. kwoty od przyszłego transferu i będzie mogło wyrównać przyszłą ofertę za Garcię. Trenerem Fulham jest Alvaro Arbeloa, który stawiał na Garcię w poprzednim sezonie w Realu.

"Odejście Espiego z Levante było tajemnicą poliszynela, ponieważ klub ma problemy finansowe, a sprzedaż była planowana od początku lata" - zauważa hiszpański dziennik "AS". "Ogłoszenie transferu Espiego kładzie kres błyskawicznej operacji, która zmaterializowała się w zaledwie kilka godzin. Levante miało podpisaną umowę z Brighton, ale wejście Realu spowodowało, że zawodnik wstrzymał transfer, który wydawał się nieunikniony. Espi był jedną z gwiazd poprzedniego sezonu" - dodaje "Marca".

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Teraz Real Madryt może skupić się na kolejnych transferach. Na razie brakuje porozumienia między Hiszpanami a RB Lipsk ws. transferu Yana Diomande. Poza tym Real Madryt stara się o Rodriego z Manchesteru City. Wygląda na to, że niektórzy piłkarze mogą też odejść z Realu. W tym gronie wymienia się głównie Endricka, Franco Mastantuono czy Raula Asencio.

Real Madryt rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od meczu z Espanyolem (22.08), ale wcześniej zagra sparingi z Fiorentiną (01.08), Ferencvarosem (08.08), Deportivo La Coruna (12.08) i Schalke 04 (16.08).