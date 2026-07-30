Wystarczył jeden gest. Tak Barcelona nazwała Szczęsnego

Nie mamy już dwóch rodaków w męskiej drużynie FC Barcelony. Tego lata Robert Lewandowski opuścił stolicę Katalonii i wyjechał za ocean, dołączając do Chicago Fire. Mimo wszystko polscy kibice mają powody do radości, bo w klubie nadal jest Wojciech Szczęsny. I wydaje się, że jego obecnością cieszą się również Hiszpanie.

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Wojciech Szczęsny rozbawił operatora kamery. Zebrało się Polakowi na żarty

Już w poprzednim sezonie 36-letni bramkarz nie był pierwszym wyborem Hansiego Flicka. W tym sezonie również nie będzie. Mimo wszystko wnosi duże doświadczenie do drużyny, a także coś równie cennego... pozytywną atmosferę. Kolejny dowód na to otrzymaliśmy w czwartkowy poranek.

Oficjalny profil Barcelony opublikował na X nagranie z udziałem Szczęsnego. Wydawałoby się, że ze zwykłego wyjścia na trening nie da się zrobić show. A jednak. Polak udowodnił, że można. Kamery zarejestrowały, jak bramkarz powoli wyłania się zza schodów. Widać było tylko jego głowę. Był uśmiechnięty od ucha do ucha i na moment zastygł w tej pozycji, co rozbawiło operatora kamery. Dopiero po chwili wyłoniła się cała sylwetka Szczęsnego. Wówczas był już całkowicie skupiony.

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Tak Barcelona nazwała Szczęsnego. Kibice wtórują

"Nigdy nie znudzi nas powtarzanie tego! Tek jest wyjątkowy" - skwitowała FC Barcelona. "Widzę Cię", "Klasyczny humor Teka. Jedyny w swoim rodzaju!", "Zespołowy żartowniś" - śmiali się kibice pod nagraniem, które błyskawicznie zyskało setki polubień i tysiące odtworzeń.

Szczęsny już od tygodni trenuje z Barceloną. W najbliższy piątek zespół Flicka rozegra kolejny sparing, a rywalem będzie Birmingham City. Pierwszy mecz w sezonie Katalończyków odbędzie się dopiero w niedzielę, 23 sierpnia. Przeciwnikiem będzie Elche. Na ten mecz dyspozycyjni powinni być już wszyscy zawodnicy Barcelony - wielu z nich przebywa aktualnie na wakacjach po MŚ 2026, w tym m.in. Ferran Torres, który zapewnił Hiszpanii mistrzostwo.