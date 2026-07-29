Media: Reprezentant Niemiec zaoferowany Barcelonie

Jak poinformował Matteo Moretto w programie "La Pizarra de Quintana", otoczenie Leona Goretzki miało skontaktować się z Barceloną po kontuzji Frenkiego de Jonga, który zerwał więzadło poboczne przyśrodkowe prawego kolana. Goretzka jest otwarty na dołączenie do zespołu Hansiego Flicka, z którym współpracował już w Bayernie Monachium. Obaj spotkali się w bawarskim klubie w latach 2019–2021. W tym czasie pomocnik rozegrał pod wodzą obecnego szkoleniowca Barcelony 64 mecze, zdobył 15 bramek i zanotował 18 asyst.

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Barcelona nie planuje transferu

31-latek był jednym z ważnych ogniw drużyny prowadzonej przez Flicka, dlatego jego nazwisko ponownie pojawiło się w kontekście "Dumy Katalonii". Obaj panowie spotkali się również w reprezentacji Niemiec.

Mimo pojawienia się takiej możliwości, władze Barcelony nie zamierzają ruszać po niemieckiego pomocnika. Jak informuje Moretto, dyrektor sportowy Deco nie planuje wzmacniać środka pola, uznając, że obecna kadra jest wystarczająco szeroka, aby poradzić sobie podczas długiej nieobecności De Jonga.

Kontuzja Holendra nie zmienia również planów wobec Marca Casado. W klubie uważają, że nadszedł odpowiedni moment, by poszukać dla wychowanka nowego zespołu. Barcelona nie zamierza zmuszać go do odejścia, ale będzie starała się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron.

W poprzednim sezonie Goretzka wystąpił w 48 meczach Bayernu Monachium, spędzając na boisku 2349 minut. Choć nie był niekwestionowanym podstawowym zawodnikiem Vincenta Kompany'ego, odegrał ważną rolę w zespole, który zdominował krajowe rozgrywki i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

Real prężniej działa na rynku

Barcelona do tej pory nie przeprowadziła wielu głośnych transferów. Do zespołu dołączyli Anthony Gordon z Newcastle United oraz Karim Adeyemi z Borussii Dortmund. Poza nimi mistrzowie Hiszpanii nie pozyskali żadnego zawodnika, który byłby uznawany za transfer dużego kalibru.

Znacznie aktywniejszy na rynku jest natomiast Real Madryt. Największy rywal Barcelony sprowadził już Marca Cucurellę, Denzela Dumfriesa, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silvę.

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"Królewscy" pracują także nad pozyskaniem Yana Diomande i Rodriego, dlatego druga część letniego okna transferowego zapowiada się niezwykle interesująco dla obu hiszpańskich gigantów.