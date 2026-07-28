Tak Real zagrał w pierwszym meczu pod wodzą Jose Mourinho

Gdyby jeszcze rok temu ktoś przewidywał, że trenerem Realu Madryt w sezonie 2026/27 będzie Jose Mourinho, to najpewniej zostałby uznany za szaleńca. Przecież Real dopiero co sprowadził bardzo obiecującego szkoleniowca w osobie Xabiego Alonso, a Mourinho od lat radził sobie coraz gorzej na trenerskim rynku. A jednak. Alonso wytrzymał w Madrycie zaledwie pół roku, a Portugalczyk trafił do Realu choć niedawno bez żalu pożegnało się z nim Fenerbahce.

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Tak zagrał Real pod wodzą Mourinho

Teraz Mourinho ma poprowadzić Real do wielkości. Czy da radę? Klub rozpoczął już przygotowania do sezonu, a dzisiaj - we wtorek 28 lipca - rozegrał pierwszy sparing. Mecz towarzyski z Leganes był zamknięty dla kibiców, ale klub udostępnił transmisję na żywo.

I jak wyglądał Real na tle 16. drużyny Segunda Division? Początkowo naprawdę dobrze. W 21. minucie piłkarze Realu z łatwością odzyskali piłkę w środku pola i natychmiast wyszli do ataku. Guler idealnie wypuścił wybiegającego na wolne pole Valverde, który skierował piłkę do siatki.

Od razu po tej bramce zarządzono przerwę na uzupełnienie płynów, w trakcie której Mourinho przekazał wskazówki zespołowi.

I chyba podziałało, bo od razu po wznowieniu gry Real wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Długą piłkę z obrony posłał do przodu Trent Alexander-Arnold, który znalazł tym podaniem Gonzalo Garcię. Napastnik Realu nie był w najlepszej pozycji do oddania strzału, ale i tak dał radę pokonać bramkarza.

Wydawało się, że Real będzie zmierzał po kolejne bramki, ale o dziwo to Leganes zdołało zmniejszyć stratę. W 36. minucie ładnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Naim Garcia, który nie dał szans Łuninowi. Więcej bramek do przerwy już nie padło. Real wygrywał 2:1.

Drugiej połowy niestety nie mogliśmy zobaczyć - Real Madryt transmitował jedynie pierwszą. Mecz po przerwie został ukryty.

Trudno jednak wyciągać z tych pierwszych 45 minut daleko idące wnioski. Real był lepszy, ale to nie było zaskoczeniem - w końcu rywale na co dzień grają na drugim poziomie rozgrywkowym. Nie powinno być też większym zmartwieniem to, że piłkarze Mourinho nie zmiażdżyli rywala - to w końcu tylko sparing, większe znaczenie od wyniku ma tutaj powrót do najwyższej formy fizycznej.

Wygląda na to, że podopieczni Jose Mourinho wciąż mieli przewagę. Real w 58. i 60. minucie zdobył kolejne dwie bramki. Raz do siatki trafił Mastantuono, a raz piłkę do własnej bramki skierował piłkarz Leganes, Pulido. Więcej bramek już nie padło. Real wygrał pierwszy sparing 4:1.