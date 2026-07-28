Co z transferem Rodriego do Realu? Romano przekazał najnowsze wieści

30-latek przeżywa swój złoty czas. Właśnie uznano go najbardziej wartościowego gracza mistrzostw świata 2026, a jego drużyna narodowa sięgnęła po tytuł najlepszej ekipy globu. Rodri jest faworytem do sięgnięcia po tegoroczną Złotą Piłkę. Jedną już ma w swojej kolekcji - został nią nagrodzony za sezon, w którym Hiszpanie pod jego wodzą wygrali Euro 2024.

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Romano wprost: Nie ma żadnej oferty Realu za Rodriego

Już za 11 miesięcy skończy się umowa, wiążąca hiszpańskiego pomocnika z Manchesterem City. Sam zawodnik deklaruje ogromną chęć powrotu do swojej ojczyzny i dołączenia do Realu Madryt. Problem w tym, że ten plan nie wszedł jeszcze w najważniejszą fazę realizacji.

Informowali o tym dziennikarze "Mundo Deportivo", jednocześnie podkreślając, że City będzie chciało za swojego gracza aż 80 mln euro. To znacznie więcej niż planował zapłacić Real. "Królewscy", w tym sam Florentino Perez, byli pewni, że transfer ten zamknie się w kwocie maksymalnie 60 mln euro. Być może dlatego prezydent drużyny ze stolicy Hiszpanii zwleka z podjęciem negocjacji.

- Zanim będzie można mówić o transferze Rodriego do Realu Madryt, potrzebne są oczywiście rozmowy między klubami, czyli między Realem Madryt a Manchesterem City. Na dziś źródła w Manchesterze City zapewniają, że do poniedziałkowego wieczoru klub nie otrzymał żadnego oficjalnego zapytania ze strony Realu Madryt w sprawie Rodriego - poinformował Fabrizio Romano.

- Na ten moment Real Madryt nie skontaktował się jeszcze z Manchesterem City. Królewscy rozmawiali z agentami Rodriego, ale aby złożyć Manchesterowi City oficjalną ofertę, zarząd i trener Jose Mourinho, który ma oczywiście istotny wpływ na te kwestie, potrzebują zielonego światła od Florentino Pereza (...) Rodri z pewnością będzie jednym z głównych tematów w ostatnich pięciu tygodniach letniego okna transferowego - dodał słynny dziennikarz.

Z wyścigu po podpis pod kontraktem kapitana reprezentacji Hiszpanii miało wypaść PSG, co przekazał dziennik "Le Parisien".