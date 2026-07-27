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Zaskakująca decyzja Barcelony. Oni wyjechali do Anglii

FC Barcelona rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu. Podopieczni Hansiego Flicka przed pierwszym meczem ligowym rozegrają sparingi w Anglii. Barcelona zmierzy się z Birmingham City oraz Preston North End. W składzie Barcelony na to zgrupowanie znaleźli się dwaj zawodnicy, których nikt się nie spodziewał.
Hansi Flick
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=CidLgIb7AbM

FC Barcelona rozpocznie sezon La Liga 23 sierpnia. W pierwszym meczu podopieczni Hansiego Flicka zagrają z Elche. Klub już rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, choć w bardzo okrojonym składzie - wielu zawodników wciąż odpoczywa po mistrzostwach świata.

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Oni pojadą z Barceloną na obóz w Anglii

W dniach 27 lipca - 3 sierpnia piłkarze Barcelony będą przebywać w Anglii, gdzie zagrają dwa sparingi. Mistrzowie Hiszpanii 31 lipca zagrają mecz towarzyski z Birmingham City. To spotkanie będzie otwarte dla kibiców, na mecz można już kupić bilety. Inaczej to wygląda w przypadku sparingu z zespołem Preston North End. To spotkanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, na sam koniec pobytu w Anglii.

Hansi Flick wziął na te dwa mecze kadrę złożoną z 30 zawodników. Niespodzianką jest obecność dwóch piłkarzy - Marca-Andre ter Stegena oraz Frenkiego de Jonga. Ten pierwszy miał zostać wypożyczony do Ajaksu Amsterdam, ale negocjacje się przeciągają. De Jong jest kontuzjowany i nie zagra w tych meczach, ale sztab chce na bieżąco monitorować jego zdrowie.

W składzie Barcelony na to zgrupowanie nie zabrakło też Wojciecha Szczęsnego i najnowszego nabytku klubu: Karima Adeyemiego.

Barcelona po powrocie z Anglii będzie kontynuować przygotowania we Włoszech. Piłkarze Hansiego Flicka zakończą okres przedsezonowy meczem o Trofeum Joana Gampera. Ich rywalem w tym spotkaniu będzie egipskie Al-Ahly. Ten mecz odbędzie się 19 sierpnia.

Kadra Barcelony na zgrupowanie w Anglii:

  • Bramkarze: Marc-Andre ter Stegen, Aron Yaakobishvili, Wojciech Szczęsny, Iker Rodriguez
  • Obrońcy: Hector Fort, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Alvaro Cortes, Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents, Jordi Pesquer
  • Pomocnicy: Guille Fernandez, Brian Farinas, Tommy Marques, Fermin Lopez, Marc Casado, Marc Bernal, Ibrahim Diarra, Frenkie de Jong, Orian Goren
  • Napastnicy: Hamza Abdelkarim, Toni Fernaandez, Alex Gonzalez, Ebrima Tunkara, Karim Adeyemi, Roony Bardghji, Shane Kluivert, Oscar Gistau

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