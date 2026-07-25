FIFA zapłaci gigantyczne odszkodowanie. Prawie 100 tys. zł dziennie

Wielkim pechem zakończyły się dla Frenkiego de Jonga mistrzostwa świata. Nie dość, że reprezentacja Holandii odpadła już w 1/16 finału po porażce w rzutach karnych z Marokiem, to jeszcze sam piłkarz FC Barcelony zamiast na urlop, pojechał na badania lekarskie z powodu groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Pierwotnie przewidywano, że pomocnik spędzi ok. 4 miesiące na rehabilitacji.

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Najnowsze wiadomości wskazują jednak, że De Jong straci nawet pół roku, gdyż zerwał on przyśrodkowe więzadło poboczne w prawym kolanie. Jest to kolejna poważna kontuzja Holendra, który z powodu licznych urazów stracił niemal cały sezon 2023/24. W poprzednich rozgrywkach natomiast nie mógł grać przez ok. 2 miesiące przez kontuzję uda.

Fatalne wieści ws. Frenkiego de Jonga. FIFA wspomoże Barcelonę

Półroczna przerwa ważnego piłkarza z pewnością przyprawi Hansiego Flicka o ból głowy. Gdy tylko Frenkie de Jong był zdrowy, niemiecki szkoleniowiec chętnie na niego stawiał. Kibice Barcelony zapewne będą czekać na następcę Holendra. Sam klub natomiast otrzyma dodatkowe środki od FIFA, które będą mogły być przeznaczone choćby na ściągnięcie nowego pomocnika.

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Wszystko dzięki "Club Protection Programme" - "Programowi Ochrony Klubów". System ten zapewnia odszkodowania klubom, których piłkarze odniosą poważne kontuzje w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych rozgrywanych w terminach FIFA. Zawodnik musi jednak być wyłączony z gry przez minimum 28 dni.

Tyle pieniędzy FIFA zapłaci Barcelonie za kontuzję De Jonga

Centrala może na ten cel przeznaczyć co najwyżej 7,5 miliona euro na każdy uraz, wypłacane dziennie przez maksymalnie 365 dni po pierwszych 28 dniach nieobecności. Kwota ta zależy od podstawowych zarobków piłkarzy, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju bonusów czy innych zmiennych elementów pensji. Oznacza to, że kluby mogą dziennie liczyć na wsparcie w wysokości 22,2 tys. euro - to 96 tys. złotych.

W poprzednim sezonie Frenkie de Jong wystąpił w 38 spotkaniach, opuszczając aż 13 z powodu różnych urazów czy chorób. Holender, który trafił do FC Barcelony z Ajaksu Amsterdam w 2019 roku, na początku tego sezonu zanotowałby występ numer 300 w barwach Dumy Katalonii.