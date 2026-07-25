Real Madryt rozbija bank. Kosmiczny transfer

Na Santiago Bernabeu trwa prawdziwa ofensywa transferowa. Tego lata szeregi Realu zasilili już Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva, a niewykluczone, że to dopiero początek wielkich ruchów madryckiego klubu.

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Diomande będzie kosztował fortunę. Transfer coraz bliżej

Od kilku dni wiele mówi się o możliwym transferze Rodriego z Manchesteru City. Według doniesień hiszpańskich mediów Real osiągnął już porozumienie z reprezentantem Hiszpanii w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Teraz "Królewscy" czekają jedynie na zielone światło ze strony angielskiego klubu. Sam zdobywca nagrody dla najlepszego piłkarza ostatnich mistrzostw świata miał dawać do zrozumienia, że jeśli opuści Manchester City, to tylko na rzecz Realu Madryt.

To jednak nie koniec ambitnych planów Florentino Pereza. Jak informuje "Foot Mercato", kolejnym celem mistrzów Hiszpanii jest Yan Diomande, 19-letni skrzydłowy z Wybrzeża Kości Słoniowej, który obecnie występuje w RB Lipsk.

Sprowadzenie utalentowanego ofensywnego zawodnika będzie jednak wymagało ogromnych nakładów finansowych. Według medialnych doniesień Real jest gotowy przeznaczyć na ten transfer aż 120 milionów euro. To kwota, której nie zamierza wyrównywać Paris Saint-Germain, mimo że francuski klub również interesował się Iworyjczykiem. "Foot Mercato" podał, że transfer mógłby zostać sfinalizowany nawet w ciągu dwóch dni.

Diomande ma za sobą bardzo dobry sezon. W poprzednich rozgrywkach rozegrał 46 spotkań, zdobył 15 bramek i zanotował 11 asyst, potwierdzając opinię jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych młodego pokolenia. Był także wyróżniającym się piłkarzem Wybrzeża Kości Słoniowej na mundialu. Jego kontrakt z RB Lipsk obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego Niemcy nie zamierzają łatwo rezygnować ze swojej gwiazdy.

Jednocześnie "Marca" przekazała, że coraz mniej realne staje się sprowadzenie Michaela Olise. Bayern Monachium nie zamierza sprzedawać reprezentanta Francji, dlatego Real koncentruje się na innych opcjach.

W Madrycie nikt nie ukrywa, że celem jest jak najszybszy powrót na szczyt. W dwóch ostatnich sezonach "Królewscy" nie zdobyli ani jednego trofeum, dlatego klub postanowił przeprowadzić gruntowną przebudowę. Klub objął natomiast Jose Mourinho, który prowadził już Real w latach 2010-2013.

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