Tragiczna śmierć na Camp Nou. Barcelona reaguje

FC Barcelona przez wiele miesięcy grała poza Spotify Camp Nou. Na stadion wróciła dopiero pod koniec 2025 roku, a pierwszą bramkę na przebudowanej arenie zdobył Robert Lewandowski. Doszło do tego w meczu z Athletikiem Bilbao, który Katalończycy wygrali aż 4:0. Powrót nie oznaczał jednak końca prac na obiekcie. Remonty trwają do dziś i będą jeszcze trwać w następnych miesiącach. Niestety, z Katalonii napłynęły smutne wieści.

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Wypadek na stadionie FC Barcelony. Pracownik stracił życie

Jak donosi "Mundo Deportivo", w piątek, 24 lipca, w godzinach popołudniowych na stadionie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Podczas przebudowy śmierć poniósł jeden z pracowników. Nie ujawniono jego danych ani narodowości, wiadomo jedynie, że miał 54 lata. Jak doszło do zdarzenia? "Według naszych informacji mężczyzna malował na podnośniku z kolegą i wtedy, w wyniku dekoncentracji, zdarzył się śmiertelny wypadek" - czytamy. Inne media piszą, że pracownik zginął wskutek silnego uderzenia w głowę.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się odpowiednie służby, od ratowników, po policję. Niestety, reanimacja nic nie dała. Najpewniej w sprawie prowadzone będzie dochodzenie. To pierwszy wypadek przy przebudowie Camp Nou. Mocno poruszył on FC Barcelonę. Ta w sobotnie południe wydała specjalne oświadczenie.

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FC Barcelona reaguje na tragiczny wypadek

"Nasz klub głęboko ubolewa nad śmiercią pracownika, który wczoraj doznał wypadku i stracił życie. FC Barcelona chce wyrazić swoje najszczersze kondolencje oraz przekazać całe swoje wsparcie i uściski jego rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom" - czytamy. Na tym działacze nie zakończyli. Złożyli jasną deklarację. "Prezydent FC Barcelony, Joan Laporta, pragnie osobiście przekazać kondolencje rodzinie i wyraził pełne wsparcie w imieniu całego klubu" - dodali. Tym samym szef Barcelony jest gotowy pomóc rodzinie tragicznie zmarłego mężczyzny.

Drużyna Hansiego Flicka wróci na stadion 27 sierpnia. Tego dnia rozegra spotkanie z Athletikiem Bilbao w ramach drugiej kolejki La Liga. Na inaugurację, do której dojdzie 23 sierpnia, zagra na wyjeździe z Elche. To właśnie Barcelona będzie w nadchodzącym sezonie bronić tytułu mistrza Hiszpanii.