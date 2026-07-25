Hiszpanie już wiedzą i wskazują palcem: to on powinien zgarnąć Złotą Piłkę

Echa złotego medalu Hiszpanów na mundialu trwają w najlepsze. Katalońskie dzienniki właśnie rozpoczęły kampanię, w której przekonują że jednym z kandydatów do wygrania Złotej Piłki jest Lamine Yamal. I to pomimo tego, że na samym turnieju nie zachwycił, zdobywając zaledwie jednego gola.

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Kampania rozpoczęta. Czy Yamal wygra Złotą Piłkę?

"Lamine Yamal, olbrzym wystrzelony po Złotą Piłkę" - głosi tytuł artykułu w katalońskim "Sporcie". Dziennik zauważył, że choć skrzydłowy Barcelony nie rozegrał tak dobrego turnieju jak podczas Euro 2024, to jednak ma szansę na zwycięstwo. A to byłoby historyczne.

"Lamine jest kandydatem na najmłodszego w historii zdobywcę najważniejszej indywidualnej nagrody. Ronaldo Nazario był najmłodszy, który to osiągnął, mając 21 lat i 92 dni w 1997 roku. W zeszłym roku zawodnik Barcy zajął drugie miejsce w głosowaniu za Ousmane Dembéle, ale w tym roku ma na swoją korzyść mistrzostwa świata i kolejną ligę" - czytamy.

"A dlaczego nie Lamine?" - pyta inny kataloński dziennik "Mundo Deportivo", który zaznacza że wybór tegorocznego laureta nie będzie tak oczywistą sprawą. "Niektórzy bukmacherzy dają Leo Messiego jako zwycięzcę kolejnej Złotej Piłki, inni Kane'a, a większość stawia Lamine'a wśród kandydatów, takich jak Mbappe, Olise, Dembele czy nawet Kwaracchelia" - pisze źródło.

Czas pokaże, czy rzeczywiście katalońskie media będą miały rację i czy Yamal znajdzie się w najlepszej trójce prestiżowego plebiscytu. Laureatów poznamy 26 października, a więc do tego czasu piłkarze będą mieli jeszcze trochę okazji do tego, by przekonać audytorium do oddawania głosów.