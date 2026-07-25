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Hiszpanie już wiedzą i wskazują palcem: to on powinien zgarnąć Złotą Piłkę

Czy Lamine Yamal wygra tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki? Odpowiedź na to pytanie poznamy 26 października, ale katalońskie media już rozpoczęły kampanię promującą skrzydłowego Barcelony. Wprost piszą "olbrzymie wystrzelonym po Złotą Piłkę".
Lamine Yamal
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Echa złotego medalu Hiszpanów na mundialu trwają w najlepsze. Katalońskie dzienniki właśnie rozpoczęły kampanię, w której przekonują że jednym z kandydatów do wygrania Złotej Piłki jest Lamine Yamal. I to pomimo tego, że na samym turnieju nie zachwycił, zdobywając zaledwie jednego gola.

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Kampania rozpoczęta. Czy Yamal wygra Złotą Piłkę?

"Lamine Yamal, olbrzym wystrzelony po Złotą Piłkę" - głosi tytuł artykułu w katalońskim "Sporcie". Dziennik zauważył, że choć skrzydłowy Barcelony nie rozegrał tak dobrego turnieju jak podczas Euro 2024, to jednak ma szansę na zwycięstwo. A to byłoby historyczne.

"Lamine jest kandydatem na najmłodszego w historii zdobywcę najważniejszej indywidualnej nagrody. Ronaldo Nazario był najmłodszy, który to osiągnął, mając 21 lat i 92 dni w 1997 roku. W zeszłym roku zawodnik Barcy zajął drugie miejsce w głosowaniu za Ousmane Dembéle, ale w tym roku ma na swoją korzyść mistrzostwa świata i kolejną ligę" - czytamy.

"A dlaczego nie Lamine?" - pyta inny kataloński dziennik "Mundo Deportivo", który zaznacza że wybór tegorocznego laureta nie będzie tak oczywistą sprawą. "Niektórzy bukmacherzy dają Leo Messiego jako zwycięzcę kolejnej Złotej Piłki, inni Kane'a, a większość stawia Lamine'a wśród kandydatów, takich jak Mbappe, Olise, Dembele czy nawet Kwaracchelia" - pisze źródło.

Czas pokaże, czy rzeczywiście katalońskie media będą miały rację i czy Yamal znajdzie się w najlepszej trójce prestiżowego plebiscytu. Laureatów poznamy 26 października, a więc do tego czasu piłkarze będą mieli jeszcze trochę okazji do tego, by przekonać audytorium do oddawania głosów.

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