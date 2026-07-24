Szczęsny w wyjściowym składzie! Tak zagrała Barcelona w pierwszym sparingu

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. W piątek ekipa Hansiego Flicka zmierzyła się hiszpańskim trzecioligowcem - CE Europa. Mecz odbywał się bez udziału zawodników, którzy brali udział w mistrzostwach świata. Nietypowe były również jego warunki. Gra toczyła się przy pustych trybunach i nie była transmitowana w żadnej telewizji. Na temat tego, co się działo, wiadomo jedynie z kilku hiszpańskich źródeł.

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Szczęsny w pierwszym składzie FC Barcelony. Nie dograł meczu do końca

Klub z Camp Nou nie ogłosił nawet, w jakim składzie wyszedł na to spotkanie. Poinformowała o nim jednak Katalońska Federacja Piłkarska. Dzięki niej mogliśmy dowiedzieć się, że na boisku od pierwszej minuty pojawił się Wojciech Szczęsny.

To, jak poszło Polakowi, można jedynie domniemywać. Dziennikarz katalońskiego "Sportu" Carlos Monfort przekazał, że po pierwszej FC Barcelona prowadziła 2:1. Szczęsny musiał zatem puścić jedną bramkę. Na początku drugiej został natomiast zmieniony przez Marca-Andre ter Stegena. - Barca wygrała mecz towarzyski z CE Europa 4:1. Ter Stegen, mimo że jego wypożyczenie do Ajaxu jest już prawie sfinalizowane, rozegrał całą drugą połowę. Świetny mecz Guille'a Fernandeza. Bardzo pozytywne wrażenia po Ebrimie Tunkarze. Adeyemi nie został powołany - podsumował Monfort już po całym spotkaniu.

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Pięć goli w sparingu Barcelony. Rywale podali wynik

To, że ostatecznie padł wynik 4:1, potwierdzili także przedstawiciele pokonanego klubu - CE Europa. - Europa postawiła się w sparingu za zamkniętymi drzwiami, pomimo wyniku. Flavio zaliczył swoje pierwsze trafienie w sezonie - mogliśmy przeczytać.

Zdobywców bramek dla FC Barcelony na razie nie podano. W mediach społecznościowych krąży za to nagranie, na którym widać, że jednego gola strzelił Hamza Abdelkarim.

Kolejny sparing FC Barcelona rozegra w piątek 31 sierpnia. Jej rywalem będzie angielskie Birmingham City.