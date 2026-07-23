Dramat gwiazdora FC Barcelony! Wypada z gry na pół roku

Frenkie de Jong to jeden z najważniejszych piłkarzy w szatni FC Barcelony. Holender pełni funkcję jednego z kapitanów zespołu mistrzów Hiszpanii, lecz często mierzy się z mniejszymi bądź większymi kontuzjami. W ubiegłym sezonie wypadł z gry w łącznie 16 spotkaniach klubu i reprezentacji, ale były lata, gdzie z jego zdrowiem bywało znacznie gorzej.

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Potwierdziła się diagnoza ws. zdrowia De Jonga. Dramat piłkarza FC Barcelony

Po mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, z którymi Holandia pożegnała się na etapie 1/16 finału, środkowy pomocnik powrócił do stolicy Katalonii. Badania, które przeszedł wraz z kolegami na start przygotowań do kolejnej kampanii w barwach "Barcy", wykazały jednak kolejną dramatyczną diagnozę. Wstępnie mówiło się o poważnym urazie kolana.

Klub potwierdził te informacje w czwartek 23 lipca. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że De Jong zerwał przyśrodkowe więzadło poboczne w prawym kolanie. "Uzgodniono, że zawodnik będzie kontynuował leczenie zachowawcze pod nadzorem personelu medycznego klubu. Jego postępy będą monitorowane w nadchodzących tygodniach" - czytamy.

Wcześniej na łamach dziennika Marca mogliśmy przeczytać, że kontuzja ta spowoduje pauzę Holendra przez okres około czterech miesięcy. Teraz jednak pojawiają się doniesienia, jakoby De Jong miał wypaść z gry na nieco dłużej. Zdaniem Javiego Miguela będzie to nawet okres od pięciu do sześciu miesięcy.

Łącznie w swojej karierze Frenkie de Jong był kontuzjowany przez 789 dni. Teraz zanosi się na to, że licznik będzie rósł. To oczywiście fatalna informacja dla Hansiego Flicka i kibiców Barcelony, którzy oczekują, że klub niebawem zakontraktuje nowego środkowego pomocnika.

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