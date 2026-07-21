Rodri należał do grona najjaśniejszych punktów drużyny selekcjonera Luisa de la Fuente. Był piłkarskim mózgiem i dyrygentem kadry Hiszpanii, a ta w pełni zasłużenie po 16 latach przerwy zdobyła swój drugi tytuł mistrzów świata.

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Media: Przyszłość Rodriego w rękach Pereza

W znanej swego czasu książce pt. "Futbonomia" autorstwa Simona Kupera i Stefana Szymańskiego podkreślono, że jednym z najczęstszych, a także najbardziej kosztowych błędów klubów na rynku transferowym jest pozyskiwanie zawodników, którzy dopiero co bardzo udanie zaprezentowali się na imprezie rangi mistrzowskiej. Główny powód jest jeden: piłkarze ci nie dają żadnej gwarancji gry na wysokim poziomie po takim transferze.

Oczywiście nie jest to żelazna zasada. Tym bardziej, gdy mówimy o Rodrim, który od lat jest kreatorem w środku pola Manchesteru City. W 2024 roku zaś z reprezentacją zgarnął mistrzostwo Europy, dostał nagrodę MVP tej rywalizacji, a także został laureatem Złotej Piłki.

30-latek, po wyleczeniu poważnej kontuzji kolana, osiągnął kolejny szczyt w swojej bogatej karierze. Właśnie otrzymał wyróżnienie dla najbardziej wartościowego zawodnika mistrzostw świata, a jego drużyna w finale turnieju w Ameryce Północnej wygrała 1:0 z Argentyną po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Rodri jest nadal atrakcyjnym "kąskiem" na rynku transferowym nie tylko przez pryzmat swojej genialnej gry. Jego kontrakt w zespole "Obywateli" kończy się już za rok.

- Rodri chce trafić do Realu Madryt. Chce mieszkać w Madrycie, myśli o swojej przyszłości w tym mieście i czeka, aż klub przedstawi mu ofertę. To jest informacja. Został mu tylko rok kontraktu i odrzucił ofertę przedłużenia umowy z Manchesterem City. Dlatego mimo świetnego mundialu jego cena nie powinna być absurdalnie wysoka - poinformował niedawno dziennikarz Alvarez de Mon.

Matteo Moretto, zachowuje większy dystans odnośnie tego hitowego transferu. "W Realu Madryt trwa wewnętrzna analiza sytuacji Rodriego. Po jego genialnym mundialu część zarządu naciska na osiągnięcie porozumienia z hiszpańskim pomocnikiem, który okazuje całkowitą otwartość na powrót do Hiszpanii, co od zawsze było jego priorytetem. Nadal nie wiadomo, jakie jest stanowisko Florentino Pereza, który jeszcze zaledwie kilka tygodni temu odrzucał możliwość tego transferu. W klubie rozważane są różne opcje. Manchester City przedstawił Rodriemu gigantyczną ofertę finansową w celu przedłużenia kontraktu, ale piłkarz wciąż na nią nie odpowiedział" - przyznał w portalu X.

Mamy więc dwugłos w sprawie decyzji Hiszpana odnośnie nowej umowy z City. Tak czy inaczej Moretto postawił sprawę jasno: kluczowe dla ściągnięcia Rodriego będzie zdanie prezesa Realu, Florentino Pereza. Trener Jose Mourinho miał wcześniej poprosić klub o transfer pomocnika Manchesteru City.