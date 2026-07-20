Dwa lata temu, kiedy reprezentacja Hiszpanii triumfowała w mistrzostwach Europy, Rodri zgarnął nagrodę MVP turnieju. Później - we wrześniu 2024 roku - pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co wymusiło długą przerwę od futbolu. W październiku tego samego roku otrzymał z kolei Złotą Piłkę "France Football" dla najlepszego piłkarza świata. Od czasu powrotu na boisko wydawać by się mogło, że Rodri jest przygaszony po bardzo poważnej kontuzji, ale na tegorocznym mundialu pokazał wielką klasę.

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Rodri chce grać w Realu Madryt. "Myśli o swojej przyszłości w tym mieście"

30-latek znów spisywał się bez zarzutu, będąc liderem Hiszpanii w środku pola. Jako kapitan miał przyjemność świętować z drużyną zdobycie mistrzostwa świata. W finale podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Argentynę 1:0, a Rodriemu przypadła nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju.

Dziennikarz Alvarez de Mon poinformował w swoim programie, że geniusz środka pola otwarcie myśli już o swojej przyszłości klubowej. Nie zamierza bowiem przedłużać wygasającego za rok kontraktu z Manchesterem City i najchętniej jak najszybciej opuściłby klub. Wszystko po to, by wrócić do ojczyzny, a konkretniej, by zagrać w Realu Madryt.

- Rodri chce trafić do Realu Madryt. Chce mieszkać w Madrycie, myśli o swojej przyszłości w tym mieście i czeka, aż klub przedstawi mu ofertę. To jest informacja. Został mu tylko rok kontraktu i odrzucił ofertę przedłużenia umowy z Manchesterem City. Dlatego mimo świetnego mundialu jego cena nie powinna być absurdalnie wysoka - powiedział Alvarez de Mon, cytowany przez serwis RealMadryt.pl.

- Od dawna nie widziałem transferu tak oczywistego dla Realu Madryt. Powiem więcej: Rodri byłby jednym z najbardziej oczywistych wzmocnień tego klubu w ostatnich 15 czy 20 latach. Zobaczymy, czy do niego dojdzie. Rodri całkowicie zdominował finał mundialu. FIFA nie zawsze kieruje się wyłącznie względami sportowymi, ale tym razem nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju była absolutnie zasłużona. Z każdym kolejnym meczem grał lepiej, a w finale ponownie rozegrał swoje najlepsze spotkanie - dodał de Mon.

Obawy o zdrowie Rodriego przesądzą o braku transferu?

Trudno powiedzieć, czy lider reprezentacji Hiszpanii ostatecznie przejdzie do Realu. Według nieoficjalnych informacji, w klubie mają obawy o jego zdrowie. W końcu za najlepszym graczem mundialu jest poważna kontuzja.

Z drugiej strony niektórzy zdają sobie sprawę z faktu, że po zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa Real ma poważne problemy w środku pola. Nikt nie potrafi uporządkować gry w tej strefie i wydaje się, iż Rodri jest idealnym kandydatem, by to zrobić.

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