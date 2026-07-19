Real nie będzie naciskał ws. transferu gwiazdora. Ma inny priorytet

Za Michaelem Olise zdecydowanie najlepszy sezon w życiu. Dla Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach strzelił 23 gole i zaliczył aż 31 asyst. Popisywał się także niejednokrotnie na mundialu, notując sześć asyst w barwach reprezentacji Francji. Najważniejszy mecz, czyli półfinał z Hiszpanią, mu akurat kompletnie nie wyszedł, ale to nie zmienia faktu, że skrzydłowy wszedł obecnie na najwyższy światowy poziom. Wzbudził tym samym zainteresowanie na rynku transferowym.

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Alvarez i Olise (nie) do wzięcia

Według medialnych doniesień to Real Madryt miałby być najmocniej zainteresowany. Dziennik "L'Equipe" pisał nawet, że Olise zgodził się na takie przenosiny. Nastroje tonowali nieco Niemcy, bo ich zdaniem Francuz powiedział kolegom z drużyny, że interesowałby go transfer do Realu, ale jednocześnie nie zamierza buntować się, jak to niektórzy gwiazdorzy robili w przeszłości. Sam Bayern zaś najchętniej przedłużyłby z nim kontrakt i zaoferował dużą podwyżkę. Innymi słowy, kupienie Olise to misja prawie niemożliwe i jak donosi hiszpański dziennik "AS" w Madrycie to wiedzą.

Real nie zamierza wojować o transfer. Ma swój własny priorytet

Tamtejsi dziennikarze wprost nazwali transfer Olise niemożliwym, podobnie zresztą jak w przypadku Juliana Alvareza. Real oferował już za niego Atletico Madryt 150 mln euro, ale sąsiedzi tylko ich wyśmiali. Podobnie zresztą jak cały czas polującą na Argentyńczyka Barcelonę (im powiedzieli wprost, że Alvarez nie jest dla nich dostępny). - Julian chciałby nawet odejść z Atletico, ale władze klubu nie zamierzają mu tak łatwo na to pozwolić. Obecnie wygląda to tak, że tylko wpłacenie 500 mln euro kwoty odstępnego by ich zadowoliło. W przypadku Olise krążą plotki o kwocie 223 mln euro, co też byłoby światowym rekordem - pisze "AS".

Zdaniem Hiszpanów Real w związku z tym wcale nie naciska w żadnej ze spraw. Ma inny priorytet. - Zostało jeszcze 1,5 miesiąca okienka transferowego. Real ma cały czas taki sam cel. Przedłużyć kontrakt z Viniciusem Juniorem i obserwować ruchy wokół składu, który uważają za zdolny do powrotu na sam szczyt - czytamy.