Jest decyzja ws. transferu Alvareza! Dyrektor sportowy Atletico ogłasza

Wydaje się, że w całym tym serialu o przenosinach Alvareza do Barcelony brakuje tylko jednego, za to kluczowego czynnika. Zgody klubu na transfer jednego ze swoich liderów do ligowego rywala. Na zmianę stanowiska władz Atletico nie wpłynęło ultimatum ze strony Joana Laporty, szefa "Blaugrany".

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Cerezo wprost o presji ze strony Laporty ws. Alvareza

Środkowy napastnik Atletico Madryt od dawna jest numerem 1 na liście potencjalnych transferów Barcelony. Klub ze stolicy Katalonii zagiął parol na Argentyńczyka, szukając zastępstwa dla Roberta Lewandowskiego. Wielkim orędownikiem sprowadzenia 26-latka jest m.in. trener Hansi Flick.

- Moje stanowisko jest jasne, stanowisko klubu jest jasne. Poinformowaliśmy o tym zawodnika, jego przedstawicieli i prezesa FC Barcelony. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Atletico to idealne miejsce na świecie dla Juliana i że Julian jest idealnym środkowym napastnikiem dla Atletico Madryt. Chcemy go zatrzymać. Niedawno słyszałem, jak prezes powiedział, że oferta Atletico Madryt nie była nieograniczona. Moja jedyna odpowiedź brzmi: nasza odpowiedź jest nieograniczona. Nie chcemy go sprzedawać. Nie przyjęliśmy oferty 100 milionów euro i nie przyjmiemy oferty 150 milionów, ani nawet 200 milionów euro - podkreślił dyrektor "Atleti" Miguel Angel Gil Marin.

O jaką wypowiedź Laporty chodzi?

- Nie zamierzamy tańczyć tak, jak nam zagrają. To my dyktujemy tutaj tempo. Złożyliśmy ofertę, ale nie jest to oferta bezterminowa ani nieograniczona. Zobaczymy, jak długo pozostanie ważna. Wyraziliśmy już intencję pozyskania zawodnika, o którego prosił trener i sztab. Bardzo nam się podoba i uważam, że to fantastyczny piłkarz - powiedział prezes Barcelony.

Wypowiedź tę jego odpowiednik z Atletico Madryt odczytał jako ultimatum.

- Joan Laporta to dobry przyjaciel, to świetny prezydent i wie bardzo dobrze, gdzie Julian Alvarez będzie grał w przyszłym roku - zaznaczył Enrique Cerezo.

Co więcej, prezes madryckiego klubu jest skłonny puścić w zapomnienie wypowiedź Argentyńczyka o chęci dołączenia do Barcelony.

- W tym życiu wszyscy popełniamy błędy, wszystko można wybaczyć. Podtrzymuję, że jest on zawodnikiem Atletico Madryt - dodał Cerezo, cytowany przez goal.com.

W niedzielę 19 lipca Julian Alvarez z kolegami z drużyny "Albicelestes" stanie przed szansą zdobycia drugiego z rzędu mistrzostwa świata. Plany te będą chcieli pokrzyżować Hiszpanie. Spotkanie finałowe rozpocznie się o godzinie 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.