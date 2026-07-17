Media: Flick wskazał jasno, kim chce zastąpić Lewandowskiego

Robert Lewandowski od kilkunastu dni jest już piłkarzem Chicago Fire i szykuje się do debiutu w nowych barwach. Tymczasem FC Barcelona nadal musi załatać dziurę po nim. Katalończycy sprowadzili już w tym okienku Anthony'ego Gordona z Newcastle, który w razie potrzeby może zagrać na pozycji nr 9, ale przede wszystkim jest skrzydłowym i to jest jego nominalne miejsce na boisku. Ściągnięcie klasycznego napastnika nadal jest podstawowym zadaniem włodarzy katalońskiego klubu.

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Flick chce jego i tylko jego

Tymczasem hiszpańskie El Chiringuito TV donosi, że choć nie wiadomo jeszcze, kogo Barcelonie uda się kupić, to nie ma wątpliwości, kogo chciałby Hansi Flick. Niemiecki trener miał poinformować zarząd, iż jego wymarzonym napastnikiem jest Julian Alvarez. Jest co do niego tak przekonany, że aktualnie niespecjalnie interesują go jakiekolwiek inne opcje.

Atletico staje na drodze. Barcelonie nie będzie łatwo ich złamać

Sam Argentyńczyk publicznie deklarował, że chciałby opuścić Atletico Madryt i zagrać dla Barcelony. Przy czym ten ruch będzie piekielnie trudny do zrealizowania, a niewykluczone, że po prostu niemożliwy. Madrytczycy wiele razy zapewniali, że do ligowego rywala Alvareza nie sprzedadzą, a w mediach społecznościowych wyśmiewali wręcz Barcelonę. Złożyli nawet na Katalończyków skargę do FIFA za to, że ci próbowali negocjować z zawodnikiem, mającym wciąż ważny kontrakt.

Trudno na ten moment stwierdzić, co zrobią mistrzowie Hiszpanii, jeśli Atletico się jednak nie ugnie. Odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach. Za to sam Alvarez skupia się teraz na finale mundialu. Jego Argentyna zagra w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego z Hiszpanią. Jak dotąd napastnik Atletico strzelił na tym turnieju jednego gola, a konkretnie w wygranym 3:1 po dogrywce ćwierćfinale ze Szwajcarią (na 2:1).