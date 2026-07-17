Powrót na stronę główną

Media: Flick wskazał jasno, kim chce zastąpić Lewandowskiego

Przed FC Barceloną nadal najważniejsze transferowe zadanie tego lata. Jest nim oczywiście sprowadzenie następcy Roberta Lewandowskiego. Jak donosi "El Chiringuito TV" trener Hansi Flick zagrał z zarządem Katalończyków w otwarte karty. Zależy mu tylko i wyłącznie na jednym piłkarzu.
Hansi Flick
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=CidLgIb7AbM

Robert Lewandowski od kilkunastu dni jest już piłkarzem Chicago Fire i szykuje się do debiutu w nowych barwach. Tymczasem FC Barcelona nadal musi załatać dziurę po nim. Katalończycy sprowadzili już w tym okienku Anthony'ego Gordona z Newcastle, który w razie potrzeby może zagrać na pozycji nr 9, ale przede wszystkim jest skrzydłowym i to jest jego nominalne miejsce na boisku. Ściągnięcie klasycznego napastnika nadal jest podstawowym zadaniem włodarzy katalońskiego klubu.

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Flick chce jego i tylko jego

Tymczasem hiszpańskie El Chiringuito TV donosi, że choć nie wiadomo jeszcze, kogo Barcelonie uda się kupić, to nie ma wątpliwości, kogo chciałby Hansi Flick. Niemiecki trener miał poinformować zarząd, iż jego wymarzonym napastnikiem jest Julian Alvarez. Jest co do niego tak przekonany, że aktualnie niespecjalnie interesują go jakiekolwiek inne opcje.

Atletico staje na drodze. Barcelonie nie będzie łatwo ich złamać

Sam Argentyńczyk publicznie deklarował, że chciałby opuścić Atletico Madryt i zagrać dla Barcelony. Przy czym ten ruch będzie piekielnie trudny do zrealizowania, a niewykluczone, że po prostu niemożliwy. Madrytczycy wiele razy zapewniali, że do ligowego rywala Alvareza nie sprzedadzą, a w mediach społecznościowych wyśmiewali wręcz Barcelonę. Złożyli nawet na Katalończyków skargę do FIFA za to, że ci próbowali negocjować z zawodnikiem, mającym wciąż ważny kontrakt.

Trudno na ten moment stwierdzić, co zrobią mistrzowie Hiszpanii, jeśli Atletico się jednak nie ugnie. Odpowiedź poznamy w najbliższych tygodniach. Za to sam Alvarez skupia się teraz na finale mundialu. Jego Argentyna zagra w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego z Hiszpanią. Jak dotąd napastnik Atletico strzelił na tym turnieju jednego gola, a konkretnie w wygranym 3:1 po dogrywce ćwierćfinale ze Szwajcarią (na 2:1). 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji